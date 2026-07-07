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Premio nacional para el percebe asturiano: el de Puerto de Vega, el mejor de España, y el de Luarca, tercero en la lista

El II Campeonato Mundial del Percebe de Cedeira,que reunió 26 muestras, destaca la calidad de los lotes del Principado

Subastadel percebe, en la lonja de Puerto de Vega.

Subastadel percebe, en la lonja de Puerto de Vega. / Ana M. Serrano

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Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Luarca (Valdés)

El percebe de Puerto de Vega y el de Luarca ya forman parte de la historia gastronómica del Cantábrico. La muestra asturiana procedente de la localidad naviega se alzó este lunes con el primer premio del II Campeonato Mundial del Percebe, celebrado en Cedeira, tras imponerse en una edición marcada por la calidad de los lotes participantes y por la presencia de algunos de los principales territorios percebeiros del mundo.

El lote de Puerto de Vega fue elegido Mejor Percebe del Mundo 2026 después de obtener 129 puntos en una cata ciega realizada por un jurado "de alto nivel". La segunda posición fue para Cedeira, ganadora de la primera edición, mientras que Luarca completó el podio, confirmando el gran momento del percebe asturiano en una competición de referencia internacional.

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La edición de este año reunió 26 muestras procedentes de los principales territorios percebeiros del Atlántico y del Cantábrico. Participaron las 17 cofradías gallegas con extracción de percebe.

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