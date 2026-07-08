Navia tendrá que seguir esperando por su paseo marítimo: parón a la obra por cuestiones económicas

El paseo marítimo de Navia tendrá que esperar. Las obras de reparación de la escollera, que quedaron paralizadas tras la retirada de las máquinas, no se retomarán hasta que el Consejo de Ministros dé luz verde a una ampliación del proyecto. El motivo, según informó este martes el Ayuntamiento, es que el segundo tramo de la actuación se encuentra en peor estado del previsto y requiere una intervención más profunda para garantizar la seguridad de la infraestructura.

La Demarcación de Costas trasladó al Ayuntamiento que, una vez ejecutados los primeros cien metros de obra, los técnicos comprobaron que el tramo siguiente presentaba un deterioro mayor del esperado. Esa situación obliga a modificar el proyecto inicial y a solicitar al Ministerio un suplemento de crédito de 350.000 euros. La tramitación, según la alcaldesa, Ana Isabel Fernández, ya está lista y se ha realizado con carácter urgente.

Para reanudar "de inmediato"

La previsión con la que trabaja el Ayuntamiento de Navia es que el Consejo de Ministros apruebe la partida la próxima semana. Una vez concedida, las obras se reanudarán "de inmediato", aunque la vuelta de la maquinaria al paseo marítimo se estima en un plazo de entre dos y tres semanas.

El parón ha generado inquietud entre los vecinos, al tratarse de una actuación visible en una de las zonas más transitadas del casco urbano y especialmente sensible por su exposición al mar. Sin embargo, el Ayuntamiento insiste en que la pausa responde a una cuestión técnica y de seguridad, no a una suspensión definitiva de la obra.

La prioridad ahora es reforzar correctamente la escollera y completar la actuación con garantías. El proyecto inicial se queda corto ante el estado real detectado en el segundo tramo, por lo que Costas ha optado por ampliar la intervención antes de continuar. Esa decisión retrasa los plazos, pero evita ejecutar una reparación insuficiente en una infraestructura clave para el paseo marítimo.

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El Ayuntamiento asegura que seguirá "vigilando de cerca los plazos" para que la obra se complete con total seguridad.