Más de 100.000 euros para la mejora de1,9 kilómetros en El Vilar, en Villanueva de Oscos
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 27 de julio, y la adjudicataria dispondrá de un plazo de cinco meses para ejecutar los trabajos
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha sacado a licitación por 118.255 euros las obras de adecuación de la red de caminos de la concentración parcelaria de El Vilar, en Villanueva de Oscos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 27 de julio, y la adjudicataria dispondrá de un plazo de cinco meses para ejecutar los trabajos.
La actuación busca mejorar los accesos a las fincas resultantes del proceso de reorganización del suelo, una intervención clave para facilitar el uso agrario de las parcelas y mejorar la comunicación interior de la zona, según informa el Principado. El proyecto afecta a una red viaria compuesta por cuatro caminos, con una longitud total de 1,9 kilómetros.
La mayor parte de las obras se centrará en el reacondicionamiento de viales que ya están en uso, aunque también se incorporarán nuevos tramos para completar conexiones, acortar recorridos y reducir el tráfico por áreas habitadas. Con ello, se pretende "ordenar mejor la circulación vinculada a la actividad agrícola y ganadera y favorecer el acceso a las explotaciones".
Los trabajos incluirán la mejora del firme, la ejecución de sistemas de drenaje y el acondicionamiento de los entronques con la carretera local. La intervención se completará con la instalación de señalización vertical, la reposición de servicios que puedan verse afectados y diversas actuaciones de seguridad vial.
El proyecto cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que aporta el 60% de la inversión total, mientras que el Principado de Asturias asume el 40% restante. La obra permitirá avanzar en la mejora de las infraestructuras rurales de Villanueva de Oscos y en el aprovechamiento de las fincas incluidas en la concentración parcelaria.
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