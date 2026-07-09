La Amuravela de Oro celebra su XLVII edición con más de 200 asistentes confirmados, entre los que se encuentra un grupo de niños saharauis que pasan sus vacaciones en Asturias

La Asociación Amigos de Cudillero celebrará el próximo domingo 19 de julio la entrega de la XLVII Amuravela de Oro, un acto que reunirá a más de 200 personas en el hotel Palacio de La Magdalena, en Soto del Barco. La ceremonia dará comienzo a las 13:00 horas y volverá a convertirse en una cita destacada para la vida social, cultural y asociativa de Asturias.

En esta edición, los galardones han recaído en la historiadora del Arte Yayoi Kawamura, en la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y en la Cofradía de Jesús Nazareno y San Pedro Apóstol de Cudillero.

El jurado ha reconocido en Yayoi Kawamura, profesora de origen japonés afincada en Oviedo, "su larga trayectoria investigadora en torno al patrimonio histórico asturiano y pixueto, así como su papel como embajadora de Asturias en Japón". Por su parte, la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, presidida por Alberto Suárez, recibirá la distinción "por su labor en favor de la infancia saharaui y por los vínculos solidarios creados entre Asturias y este pueblo", especialmente a través de los programas de acogida durante los veranos y otros periodos del año.

La tercera Amuravela de Oro será para la Cofradía de Jesús Nazareno y San Pedro Apóstol de Cudillero, encabezada por su Hermano Mayor, Manuel Alfredo Fernández. El jurado ha querido destacar "su trabajo desde su fundación, en 1990, en la recuperación y mantenimiento de las tradiciones religiosas de la villa pixueta".

Las presentaciones de los galardonados correrán a cargo de Otilia Requejo, delegada de Bienes Culturales de la Diócesis de Asturias; Paz de Andrés Sáenz de Santamaría, jurista, catedrática y miembro del Consejo de Estado; y Luis-José Fernández Candanedo, párroco de Pola de Laviana.

Al acto institucional está prevista la asistencia de una amplia representación de la sociedad sociocultural, periodística y empresarial asturiana, así como de un grupo de niños saharauis que pasan sus vacaciones en Asturias acompañados por sus familias de acogida. Tras la ceremonia tendrá lugar un almuerzo.

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La Amuravela de Oro es un galardón de ámbito internacional que distingue a personas e instituciones destacadas por su contribución a Asturias en general y a Cudillero y su concejo en particular, en ámbitos como el social, cultural, turístico o empresarial. En la pasada edición fueron reconocidos Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo; la compañía aérea Volotea; y la Asociación de Mujeres Santana, de San Juan de Piñera.