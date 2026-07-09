Controles de salud, juegos e información: Cruz Roja acerca sus proyectos a Cangas del Narcea, Pola de Allande y Tineo

Quienes este jueves pasaron por la plaza de La Oliva, en Cangas del Narcea, no solo se encontraron con un puesto informativo de Cruz Roja. También pudieron comprobar su estado de salud, resolver dudas sobre hábitos saludables o dejar que los más pequeños disfrutasen de juegos y un pintacaras. La asamblea local de la organización salió a la calle con el objetivo de acercar a la población los distintos proyectos y programas que desarrolla a lo largo del año, al tiempo que promovía hábitos de vida saludables y la participación ciudadana.

El stand, instalado junto a la basílica de Santa María Magdalena, invitaba a los vecinos a realizar una toma de biomedidas, consistente en controlar la tensión arterial, pesarse y medirse. Una actividad sencilla que sirvió como punto de partida para conversar sobre salud y prevención.

La jornada también reservó un espacio para los más pequeños y los jóvenes, que pudieron participar en distintos juegos, pintar o disfrutar de un servicio de pintacaras.

Además de las actividades lúdicas, los voluntarios ofrecieron información sobre cuestiones como la prevención frente a las olas de calor, la alimentación consciente o la salud sexual, además de dar a conocer los proyectos de voluntariado e intervención social que impulsa la asamblea local.

La iniciativa estaba dirigida a toda la población y buscaba dar visibilidad a la labor que desarrolla Cruz Roja en Cangas del Narcea, mostrando la variedad de programas y servicios que presta en el territorio y fomentando la participación de los vecinos.

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La actividad forma parte de una campaña que la organización ya desarrolló previamente en Pola de Allande y que continuará el próximo mes de agosto en Tineo, con el propósito de acercar su trabajo a la ciudadanía de distintos concejos del suroccidente asturiano.