La Federación Asturiana de Empresarios desembarca en Navia, Coaña y Villayón: si tienes una empresa o buscas abrirla, hay disponibles nuevos y gratuitos servicios

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) reforzará su presencia en Navia, Coaña y Villayón para facilitar el relevo generacional, evitar el cierre de negocios y acercar servicios de asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas.

"Queremos tener más presencia en municipios pequeños, estar más apegados al territorio y ofrecer un mejor servicio a los empresarios y empresarias de esta zona", explicó la directora de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo, durante la firma del convenio con los tres ayuntamientos que se celebró este viernes en el ayuntamiento naviego.

El acuerdo comenzará centrado, de momento, en la transmisión de empresas. Hay un motivo: "Hemos detectado que una de las grandes dificultades aparece cuando un empresario quiere dejar su negocio", señaló Calvo. FADE pretende actuar como enlace entre quienes se jubilan y quienes buscan una oportunidad para emprender.

"Para un joven es mucho más fácil coger un negocio que ya funciona, que ya está en marcha, que partir de cero", defendió la responsable de la federación, para quien el objetivo principal "es que empresarios y emprendedores vean a FADE como un punto de unión y conexión".

La colaboración incluirá jornadas informativas, presencia física periódica en la comarca y asesoramiento en cuestiones laborales, jurídicas, administrativas y de digitalización. También habrá momentos para el análisis, ya que FADE quiere conocer las inquietudes de las empresas.

"Un punto de contacto"

La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, realizó una valoración "muy positiva" del acuerdo. "Después de hablar con los empresarios y conocer sus necesidades, fuimos llamando a todas las puertas en las que creíamos que podíamos obtener ayuda, y la respuesta de FADE fue muy clara", afirmó.

A su juicio, el convenio permitirá establecer "un punto de contacto" para que las empresas puedan trasladar sus necesidades y recibir información. "Es fácil hablar de grandes empresas, porque ya tienen sus propios servicios jurídicos, económicos o laborales, pero existe un grupo muy importante de pequeñas y medianas empresas para las que esos servicios son más complejos", subrayó.

Servicios y herramientas para pymes

La alcaldesa de Coaña, Rosana González, agradeció a FADE que hubiera "escuchado la llamada" de los municipios, que llevan más de un año trabajando de forma conjunta con el tejido empresarial. "El ala noroccidental de Asturias necesita que desembarquen aquí servicios y herramientas cercanas a las pymes", dijo.

También destacó la importancia del polígono industrial de Coaña y defendió una relación permanente entre la Administración local y las empresas: "Tenemos que ir de la mano y ofrecerle al tejido empresarial todos los servicios que podamos".

Por su parte, la alcaldesa de Villayón, Estefanía González, calificó la iniciativa de "novedosa, pionera en la comarca y muy pegada a la realidad". Además, lanzó un mensaje directo al empresariado: "Nos hacen falta y no podemos prescindir de ellos". La regidora vinculó la continuidad de las empresas con la lucha contra la despoblación. "Es fundamental que haya empresas en Navia, Coaña y Villayón, porque así mantendremos la mano de obra y también los habitantes en la zona", aseguró.

Noticias relacionadas

También reclamó una renovación de la Formación Profesional. "Es vital que la oferta se modernice, se actualice y lleguen nuevos módulos a la comarca", afirmó, antes de denunciar que el instituto de referencia no ha recibido nuevas enseñanzas en los últimos años.