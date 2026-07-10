Luz verde para ampliar la atención del Centro Rural de Apoyo Diurno de Pola de Allande: aumentará sus plazas de 12 a 21 usuarios
El Ayuntamiento recibe el visto bueno del Principado para reforzar el servicio, reducir la lista de espera y crear un nuevo puesto de trabajo
El Centro Rural de Apoyo Diurno (CRAD) de Pola de Allande podrá atender a nueve personas más. El Ayuntamiento ha recibido el visto bueno a la solicitud presentada ante la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para ampliar la capacidad del servicio, que pasará de 12 plazas a un total de 21 usuarios, una medida con la que el Consistorio pretende dar respuesta a la lista de espera existente y reforzar la atención a las personas mayores del concejo.
La ampliación llega después de que el Ayuntamiento defendiera la necesidad de incrementar la capacidad del centro ante la demanda registrada y el buen estado de unas instalaciones que considera un recurso esencial para favorecer la atención, el acompañamiento y la calidad de vida de los mayores. El Consistorio sostiene que las nueve nuevas plazas tendrían una ocupación completa, al existir personas pendientes de acceder al servicio.
Con el informe favorable ya sobre la mesa, el Ayuntamiento iniciará ahora los trámites necesarios para licitar el correspondiente convenio, adaptándolo a la nueva capacidad del centro. Una ampliación que llevará aparejada la creación de un nuevo puesto de trabajo vinculado al servicio, reforzando así la atención que reciben los usuarios.
Cuando el Consistorio presentó la solicitud ya avanzaba que el momento era especialmente oportuno, al coincidir con la preparación de una nueva licitación del servicio. La previsión municipal era incorporar un auxiliar a jornada completa para garantizar una atención adecuada al incremento de usuarios. En la actualidad, la plantilla de la empresa adjudicataria está integrada por dos auxiliares a tiempo completo, una cocinera a media jornada y una limpiadora con seis horas semanales.
El Centro Rural de Apoyo Diurno de Pola de Allande ofrece, además de la atención diaria, distintos servicios complementarios dirigidos a favorecer el bienestar de las personas mayores. Entre ellos figuran consultas mensuales de podología, sesiones semanales de fisioterapia, animación sociocultural, actividades en el telecentro y un taller de lectura. A esta programación se suman también talleres de autocuidado impartidos por Cruz Roja, iniciativas sobre envejecimiento saludable desarrolladas por Fademur y encuentros intergeneracionales organizados a lo largo del año.
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