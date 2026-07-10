Piantón ya tiene programa para viajar a la Edad Media: cetrería, espectáculos de fuego y una gran cena medieval

El Mercado Medieval de Piantón, en Vegadeo, volverá a llenar de música, pasacalles, talleres y cetrería las calles de la localidad los próximos 11 y 12 de julio. La décima edición de la cita organizada por la Asociación Honor del Suarón ofrecerá durante todo el fin de semana un amplio programa de actividades para todas las edades, con espectáculos itinerantes, una feria caballar, exhibiciones de aves rapaces, talleres participativos y una cena medieval como algunos de los principales atractivos.

El mercado abrirá sus puertas el sábado 11 con la III Feria Caballar Honor del Suarón, prevista para las 10.00 horas. Una hora más tarde, a las 11.00, tendrá lugar la inauguración oficial del X Mercado Medieval Honor del Suarón, con la presencia de autoridades.

A partir de ese momento, las calles de Piantón se llenarán de ambiente medieval con los primeros pasacalles, a cargo de "Espectáculos Fantasía", que recorrerán la localidad desde las 11.30 horas con zancudos, bailarines y malabaristas. El programa continuará a las 12.30 con un taller gratuito de iniciación a la talla en madera, impartido por Marcos Ladra, mientras que a las 13.30 horas llegará una de las actividades más destacadas de la jornada: la exhibición didáctica de aves rapaces y prácticas participativas de la mano de la cetrería Halconeros de Castilla, de Segovia.

La programación de la tarde retomará los pasacalles a las 17.00 horas y dará paso a nuevos talleres participativos de talla en madera y elaboración de cestos de mimbre. A las 18.00 horas habrá una pequeparty con animación infantil y, una hora y media después, regresará la exhibición de aves rapaces. Los pasacalles volverán a recorrer el mercado a las 20.30 horas, antes del cierre previsto para las 21.00.

Uno de los momentos centrales del sábado llegará a las 22.00 horas, con la celebración de una gran cena medieval, servida por catering La Allandesa. La jornada concluirá a la medianoche con el acto de investidura del Caballero Medieval Honor del Suarón 2026, reconocimiento que recaerá en José Luis Rodríguez, párroco de Piantón, además de la entrega del premio al ganador del III Concurso de Carteles del Mercado Medieval de Piantón y un espectáculo de fuego.

El domingo 12 el mercado reabrirá a las 11.00 horas. La mañana volverá a estar protagonizada por los pasacalles, los talleres de talla en madera y cestería y una nueva exhibición de cetrería, mientras que por la tarde se incorporará un taller de decoración de conchas con decoupage, a las 16.00 horas, impartido por Teresa Esra.

Otra de las citas destacadas será la carrera de cintas a caballo, prevista para las 17.00 horas, seguida de la entrega de premios. El ambiente festivo continuará con un teatro itinerante, a las 17.30 horas, y un nuevo espectáculo de fuego, a las 19.00, que pondrá el broche final al mercado.

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Durante los dos días habrá además servicio de comidas, una exposición de los dibujos presentados al III Concurso de Carteles Honor del Suarón, sorteos de productos medievales y pasacalles continuos, completando una programación con la que Piantón volverá a viajar a la Edad Media durante todo un fin de semana.