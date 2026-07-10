El XIV Cross Paseo, que abre sus inscripciones, aspira a recaudar 11.200 euros para comprar un aparato que reducirá los desplazamientos de pacientes oncológicos a Oviedo: esta es la especialidad beneficiada
El dinero recaudado en la cita para corredores y caminantes del 23 de agosto se empleará en la compra de este cistoscopio rígido, destinado al diagnóstico y la biopsia de pequeños tumores de vejiga y uretra, y de un resector bipolar, que permitirá operar tumores de vejiga y próstata
La Asociación Figueras Solidario destinará la recaudación del XIV Cross Paseo Solidario Villa de Figueras, que se celebrará el 23 de agosto, a la adquisición de dos nuevos equipos para el Servicio de Urología del Hospital de Jarrio. La inversión prevista asciende a 11.200 euros y permitirá mejorar tanto el diagnóstico como el tratamiento quirúrgico de los tumores de vejiga, uretra y próstata.
La iniciativa fue anunciada durante la presentación oficial de la prueba, celebrada este viernes en el salón de actos del Hospital de Jarrio. El acto contó con la presencia de Pedro Jiménez, director de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial del Hospital de Jarrio; Rocío Jiménez, facultativa especialista del Servicio de Urología; Verónica Rodríguez, directora de Atención Primaria del Área Sanitaria I; Francisco Vinjoy, alcalde de Castropol; Antón Rodríguez, concejal de Deportes; Manuel Guerra, presidente de la Asociación Figueras Solidario, y varios miembros de la junta directiva de la entidad.
Procedimientos menos invasivos
En su primera intervención, Manuel Guerra explicó que el dinero recaudado este año se empleará en la compra de este cistoscopio rígido, destinado al diagnóstico y la biopsia de pequeños tumores de vejiga y uretra, y de un resector bipolar, que permitirá abordar quirúrgicamente, mediante procedimientos mínimamente invasivos, tumores de vejiga y próstata.
El presidente de Figueras Solidario se mostró "optimista" respecto a la posibilidad de que la asociación pueda sufragar íntegramente los 11.200 euros que cuesta el equipamiento. También agradeció la colaboración de las empresas, los ayuntamientos y, especialmente, "de todas las personas que cada año participan en la prueba y llenan la playa de Arnao".
Por su parte, Rocío Jiménez destacó la elevada incidencia de los tumores vesicales en España, donde se diagnostican "alrededor de 23.000 nuevos casos cada año, y señaló que Asturias es una de las comunidades más afectadas".
La especialista agradeció a Figueras Solidario la donación del resectoscopio, "un instrumento endoscópico utilizado en Urología para realizar intervenciones a través de la uretra, sin necesidad de incisiones externas".
Este equipo se emplea principalmente en el tratamiento inicial de los tumores vesicales y de sus posibles recaídas mediante la resección transuretral endoscópica, una técnica que permite extirpar lesiones localizadas en la vejiga. También puede utilizarse para el tratamiento de otras patologías susceptibles de ser abordadas mediante este procedimiento.
Apoyo del Ayuntamiento
El acto continuó con las intervenciones del alcalde de Castropol, Francisco Vinjoy, y del concejal de Deportes, Antón Rodríguez. Ambos agradecieron la implicación de la Asociación Figueras Solidario, que año tras año "contribuye a mejorar la atención oncológica en el Hospital de Jarrio", y reiteraron la disposición del Ayuntamiento de Castropol para prestar la "ayuda necesaria" en la organización del evento.
Para finalizar, Pedro Jiménez destacó la importancia de esta iniciativa solidaria. El director del hospital explicó que el nuevo equipamiento se sumará al aparato ya existente, "lo que permitirá aumentar el número de intervenciones y reducir los desplazamientos de los pacientes oncológicos del medio rural del Occidente de Asturias a Oviedo".
La Asociación Figueras Solidario recordó que las inscripciones para el XIV Cross Paseo Solidario Villa de Figueras ya están abiertas. El precio es de 10 euros para los adultos, tanto en la modalidad de cross como en la de paseo, y de 8 euros para las carreras y el paseo infantiles.
Las inscripciones pueden formalizarse a través de la página web de Castropol Deporte. En las fechas próximas a la celebración de la prueba también podrán realizarse presencialmente en la Casa de Cultura de Figueras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece Fran Rosal, encargado durante dos décadas del mítico Bulevar de Gijón
- Aparece un nido de ametralladora de la Guerra Civil en El Campón tras la limpieza de una senda por parte del Ayuntamiento de Oviedo
- Pensé que me mataba allí mismo': el relato de una joven lenense atacada brutalmente por un perro en Turón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: están a la mitad de su precio
- Las fresas encontraron en Llanes un suelo 'mejor' que el de Huelva: 'Allí tienen que echar kilos y kilos de abonos para alcanzar nuestra calidad
- La DGT empieza a multar con 200 euros y retirada de seis puntos por usar el GPS del móvil: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano
- Detenidos en Colunga dos veraneantes por propinar un puñetazo a un policía local que les pidió que retiraran su coche de una zona de carga y descarga
- Educación atribuye el elevado número de suspensos en las oposiciones de maestro a "faltas de ortografía y de sintaxis" y a "fallos de compresión lectora"