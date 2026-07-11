Boal se prepara para revivir su memoria indiana con 20 actividades y una semana dedicada a la cultura, música y emoción

Boal volverá a mirar hacia su historia emigrante con una nueva edición del FestiBoal Indiano, una cita que llenará la villa de actividades culturales, música, literatura, cine, exposiciones y encuentros en torno a la memoria de quienes cruzaron el océano y dejaron una huella imborrable en el concejo.

El programa arrancará el lunes en la Casa de Cultura, donde a las seis de la tarde se inaugurarán las exposiciones Helenias e Impertinentes para no perderte nada. A continuación, a las seis y media, se presentará también el vídeo-documental Maletas d’ida y volta, una propuesta que enlaza con el espíritu de ida y regreso que atraviesa toda la celebración. La jornada se despedirá a las siete y media de la tarde en compañía de Elio Ferpel y sus "Dulces de ida: el deventr"e.

El martes 14 de julio, la juventud boalesa iniciará a las seis de la tarde una visita guiada por la arquitectura indiana de Boal. La ruta partirá del Parque de los Emigrantes y permitirá redescubrir algunos de los edificios más representativos de ese legado. La jornada se cerrará a las nueve de la noche en el emblemático Cine Helenias, con la proyección de la película Habana Blues.

El miércoles 15 de julio se repetirá la visita guiada, en esta ocasión a las cinco de la tarde. Dos horas más tarde, la Casa de Cultura acogerá un encuentro con la escritora Pilar Sánchez Vicente, que conversará sobre su libro La Asturianita. La programación continuará a las nueve de la noche con una nueva cita cinematográfica en el Cine Helenias, donde se proyectará Cinema Paradiso.

La actividad seguirá el jueves 16 de julio con la inauguración, a las seis de la tarde, de la exposición As nías da nosa emigración, que un año más podrá visitarse en el Lavadero Municipal. En ese mismo espacio, a las siete, Carmen Siñeriz presentará su obra El filo que nun se coséu. La jornada concluirá con música en directo de la mano de la cantautora cubana Liuba María Hevia, que actuará a partir de las ocho de la tarde en el propio Lavadero Municipal.

El viernes 17 de julio, las Escuelas Graduadas tomarán el relevo como escenario cultural. A las siete de la tarde, la escritora Susana Vidal participará en un encuentro literario en torno a su novela El lector de tabaquería. Una hora después, el Grupo de Teatro Intergeneracional de Boal representará la obra Somos lo que fuimos ayer, en una propuesta que volverá a conectar pasado y presente a través de la escena.

El sábado 18 de julio será una de las jornadas más intensas del programa. A las doce y media del mediodía se inaugurará en la Plaza de la Iglesia la exposición Del Navia al Plata. La pintura de Juan Peláez. A partir de la una, la música llegará al mismo espacio con la actuación de Loca Bohemia.

Ya por la tarde, a las cinco y media, la Casa de Cultura acogerá la presentación del periódico Vida Boalense. Media hora después tendrá lugar uno de los momentos más emotivos de la semana: la inauguración del azulejo homenaje a Celestino Álvarez en el paseo del parque infantil. A las seis y media, José Manuel Prieto Fernández del Viso ofrecerá en la Casa de Cultura la conferencia Os americanos y la modernización de Asturias.

La jornada sabatina continuará a las ocho y media en el Parque de los Emigrantes con un taller de baile a cargo de la Academia Hover Cross. El día se despedirá a partir de las diez de la noche con la actuación de Los Jimaguas, que pondrán ritmo a la celebración en el mismo parque.

El domingo 19 de julio llegará el día grande bajo el lema Volven os americanos. La jornada comenzará a las once de la mañana con una visita guiada por el patrimonio de la emigración, con salida desde el Parque de los Emigrantes. A mediodía, la Avenida de Asturias se llenará de música con la actuación de Muñalén, Monteavaro & Rodrígues, mientras los tradicionales haigas recorrerán la Milla Indiana, aportando elegancia, color y memoria a una de las escenas más esperadas de la fiesta.

A las doce y cuarto tendrá lugar el saludo institucional en el Parque de los Emigrantes. Después, a la una y media, el grupo Toxo Guayaba ofrecerá un concierto por la Avenida de Asturias. La celebración continuará a partir de las tres de la tarde con la gran comida de hermandad en el Parque de los Emigrantes, seguida, a las cuatro, por una nueva actuación de Muñalén, Monteavaro & Rodrígues.

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La música volverá a ser protagonista por la tarde en la Plaza de la Iglesia, donde a las seis y media Boal bailará habaneras con el popular grupo Son de Cuba SDC. Como cierre festivo, el FestiBoal Indiano 2026 se despedirá con un divertido flashmob.