Más de 360.000 euros para la mejora de los caminos de Sirvallá, en Taramundi

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha licitado, por un importe de 360.970 euros, las obras de acondicionamiento de la red de caminos vinculada a la concentración parcelaria de Sirvallá, en Taramundi.

La actuación tiene como principal objetivo "mejorar los accesos a las nuevas fincas resultantes del proceso de reorganización del suelo, así como facilitar el tránsito hacia las explotaciones agroganaderas y forestales de la zona". Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos podrán presentar sus ofertas hasta el día 27.

Ocho meses

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses y afectará a una red viaria de 9,16 kilómetros. De esta longitud, 6.960 metros corresponden a caminos ya existentes que serán renovados, mientras que otros 2,20 kilómetros serán de nueva creación.

Los trabajos previstos incluyen movimientos de tierra, mejora del firme, instalación de señalización vertical y reposición de los servicios que puedan verse afectados durante la obra, entre ellos las conducciones de abastecimiento, añade las mismas fuentes. Además, los caminos pasarán a tener una anchura de cuatro metros, una medida que permitirá mejorar la circulación de vehículos agrícolas y forestales.

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La intervención está cofinanciada en un sesenta por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.