Más de 360.000 euros para la mejora de los caminos de Sirvallá, en Taramundi
Los caminos pasarán a tener una anchura de cuatro metros, una medida que permitirá mejorar la circulación de vehículos agrícolas y forestales
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha licitado, por un importe de 360.970 euros, las obras de acondicionamiento de la red de caminos vinculada a la concentración parcelaria de Sirvallá, en Taramundi.
La actuación tiene como principal objetivo "mejorar los accesos a las nuevas fincas resultantes del proceso de reorganización del suelo, así como facilitar el tránsito hacia las explotaciones agroganaderas y forestales de la zona". Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos podrán presentar sus ofertas hasta el día 27.
Ocho meses
El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses y afectará a una red viaria de 9,16 kilómetros. De esta longitud, 6.960 metros corresponden a caminos ya existentes que serán renovados, mientras que otros 2,20 kilómetros serán de nueva creación.
Los trabajos previstos incluyen movimientos de tierra, mejora del firme, instalación de señalización vertical y reposición de los servicios que puedan verse afectados durante la obra, entre ellos las conducciones de abastecimiento, añade las mismas fuentes. Además, los caminos pasarán a tener una anchura de cuatro metros, una medida que permitirá mejorar la circulación de vehículos agrícolas y forestales.
La intervención está cofinanciada en un sesenta por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
- El refugio gastronómico de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo pesquero considerado de los más bonitos de España donde comer es un placer
- Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
- La familia fallecida en Palencia sufrió el accidente en el mismo punto donde murió la médica gijonesa hace un mes: 'Esa autovía parece un campo de minas
- Buenas noticas para los conductores con etiqueta B: el Supremo termina con las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar