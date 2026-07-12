Licitados por 3,1 millones la reparación de dos puentes ferroviarios en Cudillero
Las obras actuarán sobre las estructuras de Llendebarcas y Prámaro, situadas en la línea de ancho métrico Ferrol-Pravia
Adif ha licitado por un importe de 3.093.263 euros las obras de reparación de los puentes de Llendebarcas y Prámaro, en Cudillero y pertenecientes a la red ferroviaria de ancho métrico de Asturias.
Ambas estructuras se encuentran en la línea Ferrol-Pravia, concretamente en el tramo comprendido entre Luarca y Cudillero. El puente de Llendebarcas está ubicado entre los apeaderos de Novellana y Valdredo, mientras que el de Prámaro se localiza entre la estación de Soto de Luiña y el apeadero de San Cosme.
La actuación prevé la impermeabilización de los tableros y la puesta a punto de las dos estructuras, con el objetivo de incrementar la durabilidad y mejorar la funcionalidad de sus distintos elementos. Los trabajos incluirán también intervenciones sobre la plataforma ferroviaria.
Entre las principales labores previstas se encuentran el levantamiento de la vía y la retirada del balasto, la limpieza y nivelación de las losas y la aplicación de una barrera antihumedad. También se realizará una imprimación de poliurea y se colocará geotextil de polipropileno.
Una vez completadas estas tareas, se restituirá el balasto y se procederá al montaje de la vía, incluyendo la soldadura de los carriles, así como los trabajos de nivelación y alineación necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura.
Según Adif, estas intervenciones contribuyen al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, relacionado con la construcción de infraestructuras fiables y con la modernización de las existentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- Las fresas encontraron en Llanes un suelo 'mejor' que el de Huelva: 'Allí tienen que echar kilos y kilos de abonos para alcanzar nuestra calidad
- Pensé que me mataba allí mismo': el relato de una joven lenense atacada brutalmente por un perro en Turón
- La receta contra las faltas de ortografía de un catedrático de Lingüística: dejar las pantallas y leer más en papel
- Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica de montaña más barata del mercado: ideal para disfrutar del verano
- Desmantelado un grupo criminal que actuaba en aparcamientos de supermercados por toda España, incluido uno de Arriondas