Licitados por 3,1 millones la reparación de dos puentes ferroviarios en Cudillero

Adif ha licitado por un importe de 3.093.263 euros las obras de reparación de los puentes de Llendebarcas y Prámaro, en Cudillero y pertenecientes a la red ferroviaria de ancho métrico de Asturias.

Ambas estructuras se encuentran en la línea Ferrol-Pravia, concretamente en el tramo comprendido entre Luarca y Cudillero. El puente de Llendebarcas está ubicado entre los apeaderos de Novellana y Valdredo, mientras que el de Prámaro se localiza entre la estación de Soto de Luiña y el apeadero de San Cosme.

La actuación prevé la impermeabilización de los tableros y la puesta a punto de las dos estructuras, con el objetivo de incrementar la durabilidad y mejorar la funcionalidad de sus distintos elementos. Los trabajos incluirán también intervenciones sobre la plataforma ferroviaria.

Entre las principales labores previstas se encuentran el levantamiento de la vía y la retirada del balasto, la limpieza y nivelación de las losas y la aplicación de una barrera antihumedad. También se realizará una imprimación de poliurea y se colocará geotextil de polipropileno.

Una vez completadas estas tareas, se restituirá el balasto y se procederá al montaje de la vía, incluyendo la soldadura de los carriles, así como los trabajos de nivelación y alineación necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura.

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Según Adif, estas intervenciones contribuyen al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, relacionado con la construcción de infraestructuras fiables y con la modernización de las existentes.