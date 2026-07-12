Nace un nuevo galardón para evitar el abandono: la asociación Vecinal Pico Castro crea los reconocimientos "Xente da Terra" con el fin de homenajear a los mayores de Illano

La asociación vecinal Pico Castro de Illano, con sede en Bullaso, ha anunciado la creación de los reconocimientos "Xente da Terra", una iniciativa con la que pretende rendir homenaje a las personas mayores jubiladas vinculadas al concejo y preservar la memoria de quienes, "con su trabajo, esfuerzo y sacrificio", contribuyeron a mantener vivos sus pueblos.

"Queremos reconocer a nuestros mayores para que las generaciones venideras recuerden de dónde proceden sus raíces", explican desde el colectivo.

Tres modalidades

La iniciativa contempla tres modalidades: "Paisano Xente da Terra", "Paisana Xente da Terra" y "Paisano o Paisana Xente da Terra a título póstumo". Entre las candidaturas presentadas que cumplan los requisitos establecidos, el reconocimiento se concederá a la persona de mayor edad.

Para optar a estos galardones será necesario estar jubilado y cumplir alguno de los criterios de vinculación con Illano: haber nacido en el concejo, haberse casado en él o ser emigrante con raíces familiares en el municipio.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto cada año entre el 15 y el 31 de julio. Las personas que no resulten galardonadas deberán renovar su candidatura en la convocatoria del año siguiente.

La entrega de los reconocimientos tendrá lugar durante la romería de San Roque, que se celebra en el mes de agosto.

Llamamiento los jóvenes

La asociación quiere que la iniciativa sea también un mensaje dirigido a las generaciones jóvenes, a las que anima a unirse y a no considerar utópico la recuperación y el mantenimiento de las zonas rurales: "No debemos dar por perdidos nuestros pueblos ni tirar la toalla ante el abandono. Es necesario unirnos, asociarnos y trabajar juntos para mantenerlos vivos. Precisamente la asociación Vecinal Pico Castro nació con esa voluntad: reunir a los vecinos, fomentar su participación y demostrar que la colaboración puede ayudar a combatir la despoblación, recuperar las tradiciones y reforzar el sentimiento de pertenencia a Illano.

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La entidad será la responsable de gestionar los datos aportados para la tramitación de las candidaturas y la organización del acto de entrega. La información no se facilitará a terceras personas, salvo que exista una obligación legal, y las fotografías solo podrán publicarse cuando se haya otorgado una autorización expresa.