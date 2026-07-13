La cala secreta de Asturias, de agua azul turquesa, que se encuentra al final de un estrecho túnel tallado en las rocas: "Es uno de esos rincones que te deja con la boca abierta"

Asturias nunca deja de sorprender. Está llena de rincones con encanto y algunos son todavía grandes desconocidos. Es el caso de la cala del concejo de Cudillero, en el occidente de la región, que se encuentra al final de un estrecho túnel tallado en las rocas. Ese es su único acceso: un oscuro túnel. Lo que se encuentra el visitante tras la oscuridad es el Cantábrico, con un agua azul turquesa, y un espectáculo de paisaje. "Es uno de esos rincones que te deja la boca abierta", aseguran quienes lo han descubierto recientemente.

Se trata de la playa de El Castrillón y su antiguo muelle, en Oviñana, muy cerca de Cabo Vidio. Allí se encuentran las antiguas cetáreas, donde los pescadores conservaban el marisco en agua salada. Precisamente, una de las singularidades de El Castrillón son las furnas, cuevas naturales hechas por la fuerza del mar, próximas al muelle, donde se guardaban especialmente las langostas. Esta técnica fue clave para el sustento de la población de entonces. La época dorada de la flota de Oviñana fue entre los años 50 y 60, con una flota de 32 lanchas y 108 marineros.

Como cuentan pescadores de aquella época (todo empezó en 1942), en Oviñana se llegaban a pescar 150 langostas en solo un día. Las furnas eran una forma de mantener las capturas sumergidas en agua para que estuviesen en el mejor estado posible antes de ser consumidas.

Hoy la playa y el muelle de El Castrillón es testigo de todo ese pasado, donde aún se conservan esas furnas o cuevas naturales. Para llegar hasta este singular lugar en la costa asturiana, hay que dejar el coche en la actual cetárea de Puerto Chico. Precisamente, El Castrillón se encuentra al lado de la playa de Puerto Chico. Justo a continuación encontraremos el túnel que lleva a El Castrillón.

"Hay lugares que parecen sacados de otro mundo... y este es uno de ellos. Solo tienes que cruzar un túnel y el paisaje cambia por completo. Uno de esos rincones que te dejan con la boca abierta y que hacen que nunca te canses de descubrir Asturias", escribe Adrián Fernández (@biciymonta) en sus redes sociales.

Otra antigua cetárea que se ha reconvertido en una piscina natural es la de Tapia de Casariego. Es de agua salada, está ubicada frente al Cantábrico, dispone de solarium de madera y encima es gratuita. Esta alberca se ha convertido desde su inauguración, en el año 2010, en un atractivo turístico y ha llamado la atención de medios especializados como National Geographic.

No es para menos. La piscina de agua salada de Tapia es directamente una joya, que fue diseñada por el estudio de arquitectura de Jovino Martínez Sierra. Transformó la fosa de una antigua cetárea, de finales del siglo XIX, que llevaba años abandonada, en una alberca de agua salada, con muros de piedras revestidos de madera. Así, todo el camino de acceso, formado por rampas, son de madera y la zona de solarium también es de madera. Es como un balneario al aire libre.