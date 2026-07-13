Habla una vecina de Tineo tras diez días de lucha sin tregua contra la plaga de gusanos soldado que asedió su casa: "Fue desmoralizador"

Manuela Rodríguez volvió este lunes a su casa de Folgueras de Cornás, en Tineo, que tuvo que abandonar el pasado viernes por una invasión de “gusanos soldados”, las orugas defoliadoras en maíz y praderas, contra la que luchó durante 10 días. A finales de junio había regresado de Oviedo a su pueblo para disfrutar de unos días de descanso en su casa. Lo que se encontró fue un panorama “desmoralizador” y diez días de lucha sin tregua contra el avance de las larvas.

Recuerda que el 1 de julio, poco antes de las ocho de la mañana, bajó de su habitación en el segundo piso de la casa y lo primero que vio fue un buen número de gusanos en el suelo. Cogió la escoba para barrerlos fuera de casa y, cuando abrió la puerta, se encontró con toda la acera y el camino cubiertos de larvas. Hasta mediodía estuvo limpiando los alrededores de la vivienda, pero al caer la noche la plaga volvió.

Gusanos acumulados en la fachada de la antigua escuela este lunes a mediodía. / D. Álvarez

“Echábamos agua con jabón y se morían, pero no daba tiempo a frenarlos, porque rápidamente aparecía otro montón, se subían por las paredes…”, describe Manuela Rodríguez. También aplicaron insecticidas adquiridos en un establecimiento autorizado, pero ni siquiera así lograron detener la invasión. La gran acumulación de gusanos muertos obligó a los vecinos a llenar bolsas de basura e incluso a utilizar una máquina de agua a presión para limpiar la zona, ya que aseguran que el hedor era insoportable.

Las molestias en la casa no fueron las únicas consecuencias de esta plaga. También afectó a fincas de raigrás y de maíz. “Se comieron el raigrás en nada; como por el día no salen pensábamos que era la sequía la que estaba provocando la merma, pero un día al bajarme del tractor a las diez y media de la noche los vi; en cada hierba hay varios comiéndosela”, asegura César López, ganadero del vecino pueblo de Cornás, cuya finca afectada está muy próxima a la vivienda.

Manuela Rodríguez asegura que, desde que se encontró con la plaga a la puerta de su casa, intentó recabar ayuda de las administraciones local y autonómica, sin obtener respuesta. Incluso contactó con la Guardia Civil, a través del Seprona.

"Una plaga habitual"

Tras hacerse pública la situación en los medios de comunicación, este lunes Folgueras de Cornás recibió la visita de la directora general de Ganadería y Sanidad Animal, Rocío Huerta, quien aseguró que se trata de “una plaga habitual” y explicó a los vecinos el procedimiento para combatirla con fitosanitarios autorizados por el Ministerio de Agricultura en las parcelas y con un biocida para fumigar casas y vías públicas. Asimismo, Huerta aseguró haberse puesto a disposición del Ayuntamiento para colaborar "en las acciones que quiera llevar a cabo en la parte de la vía urbana".

Por otra parte, técnicos de consejería procedieron a tomar muestras de los gusanos para llevarlos al laboratorio de sanidad animal y vegetal de Asturias para confirmar que es la misma plaga y visitaron el pueblo de Ayones, en el vecino concejo de Valdés, donde también se ha registrado la presencia del gusano invasor.

Montse Fernández y Luis Venta, segunda y tercero por la derecha, hablan con los vecinos de Folgueras de Cornás. / D. Álvarez

También se acercaron el pueblo la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, acompañada por el diputado regional y portavoz de Medio Rural, Luis Venta, y la diputada por el Occidente, Salomé Sánchez.

Luis Venta acusó al Gobierno regional de “dejadez absoluta” y reclamó “protocolos claros” para informar a la población ante este tipo de situaciones, especialmente en “la rasa costera, que es donde se cultiva más maíz”. Además, señaló la necesidad de realizar "una detección precoz" para prever cuando pueden aparecer las orugas y que los ganaderos tengan margen para evitar que la plaga les genere una pérdida económica.

Por su parte, la alcaldesa considera que la Consejería debe “asumir su responsabilidad y poner los medios donde los vecinos no lleguen”, aunque asegura que, si eso no ocurre, “el Ayuntamiento responderá y ayudará a los vecinos”.

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Con la bajada de las temperaturas durante el fin de semana y la presencia de lluvia, los vecinos aseguran que la cantidad de gusanos parece haber disminuido. No obstante, temen que la situación vuelva a descontrolarse si no se actúa, ya que lo habitual es que aparezcan en septiembre y octubre, cuando el frío regula su presencia. “Estamos en julio y quedan muchos episodios de calor, así que si no se actúa esto durará todo el verano”, advierten.