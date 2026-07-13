Herido un conductor en Tineo al chocar contra una iglesia y volcar con su coche
El afectado fue trasladado en una UVI al HUCA y su pronóstico es reservado
EP
Un hombre ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera AS-216, a la altura del punto kilométrico 3,800, en la zona de El Peregal, en Tineo. El afectado fue trasladado en una UVI móvil al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permanece con pronóstico reservado, pendiente de más pruebas y de una nueva valoración médica.
Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 1.11 horas de este lunes. En la llamada se indicó que un turismo había colisionado contra una iglesia y había quedado volcado, con un ocupante atrapado en el interior.
Hasta el lugar se desplazaron tres efectivos de Bomberos del SEPA con base en Tineo, que acudieron con el vehículo de primera salida y el furgón multisocorro. Los bomberos procedieron a la excarcelación del conductor y dieron por finalizada la intervención a las 3.57 horas, tras regresar a la base.
La sala del 112 también movilizó a la Guardia Civil, al servicio de mantenimiento de la vía y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que activó al médico de la zona, una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.
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