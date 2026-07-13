El Principado ofrece "colaboración" para acabar con la invasión de gusanos de Tineo y recuperar la normalidad "cuanto antes"
El Gobierno asegura que trabaja junto al Ayuntamiento para reducir la afección en la vivienda de Folgueras de Cornás, de donde sus dueños sacaron varias bolsas de lombrices
El Principado ha ofrecido su colaboración a los afectados por la plaga de gusanos que desde hace días invade una vivienda de Folgueras de Cornás, en Tineo, y que obligó a sus ocupantes a abandonar temporalmente el inmueble ante la imposibilidad de frenar la entrada de miles de larvas.
Tras hacerse pública la situación, el Gobierno asturiano ha asegurado que la directora general competente ya está en contacto tanto con los afectados como con el Ayuntamiento de Tineo para tratar de minimizar el impacto de la plaga.
"Está la directora general ofreciendo colaboración, no solo a los afectados, también al municipio y al ayuntamiento, para que la plaga y la afectación sea la mínima y que se pueda recuperar la normalidad cuanto antes", indicó este lunes Guillermo Peláez, portavoz del Ejecutivo regional
La vivienda comenzó a sufrir la aparición masiva de gusanos hace unos diez días. Según relataron los afectados a LA NUEVA ESPAÑA, las larvas entraban por puertas, ventanas y cualquier pequeña rendija, hasta el punto de que llegaron a retirar bolsas enteras de ejemplares muertos. Antes de abandonar la casa intentaron sellar todos los accesos posibles, incluidos los orificios de ventilación, y aplicaron un insecticida adquirido en un establecimiento autorizado, aunque sin conseguir detener la invasión.
Los afectados sitúan el foco de la plaga en un prado cubierto de matorral situado junto a la vivienda, desde donde aseguran que los gusanos avanzan en masa hasta alcanzar la casa. Tras buscar información por su cuenta, apuntaban a que podría tratarse del denominado "gusano soldado", una larva de polilla que se desplaza formando grandes concentraciones, si bien la especie no ha sido identificada oficialmente.
Además de la presencia constante de los gusanos, los ocupantes denunciaban el fuerte olor provocado por la acumulación de ejemplares muertos, una situación que calificaban de insoportable y que terminó por obligarles a abandonar temporalmente el inmueble.
Los afectados habían contactado tanto con el Ayuntamiento de Tineo como con el Principado para pedir ayuda. Según explicaron, la alcaldesa les facilitó el contacto con el servicio de plagas del Gobierno asturiano para tratar de identificar el origen del problema y valorar posibles actuaciones. Ahora, el Ejecutivo regional asegura que ya está prestando colaboración para intentar reducir la afección y recuperar la normalidad lo antes posible.
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