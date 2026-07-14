Tineo planta cara a la plaga de gusanos soldados que invade Folgueras de Cornás: el Ayuntamiento coordina la aplicación de un tratamiento conjunto con los vecinos

El Ayuntamiento de Tineo está coordinando una actuación conjunta con los vecinos de Folgueras de Cornás para hacer frente a la plaga de “gusanos soldados”, las orugas defoliadoras en maíz y praderas, que sufren en el pueblo, al menos, desde el pasado 1 de julio. Durante la mañana de este martes, tractores de una empresa especialista en la aplicación de tratamientos fitosanitarios sulfató viales públicos y las parcelas afectadas. Previamente, operarios municipales habían realizado el desbroce de los caminos para facilitar la llegada del producto a las zonas donde se ocultan las larvas.

“Tras reunirnos con los vecinos se ha coordinado una actuación conjunta, mediante la cual el Ayuntamiento asumirá el tratamiento de los viales municipales, mientras que los propietarios de las parcelas asumirán el coste de la aplicación en las fincas afectadas”, detalla la alcaldesa, Montse Fernández, que insiste en que desde que tuvieron conocimiento de la problemática en esta localidad tinetense se pusieron en contacto con el Servicio de Sanidad Vegetal del Principado de Asturias para conocer el producto fitosanitario específico más adecuado para combatir la plaga y se buscó a la empresa especialista.

La plaga de gusanos no solo está afectando a fincas con plantación de raigrás y maíz, sino que durante las noches se han propagado por una zona del pueblo afectando a la antigua escuela y especialmente a la casa de Manuela Rodríguez, que tras 10 días luchando contra la plaga sin éxito, decidió cerrar a cal y canto su vivienda el pasado viernes y regresar a Oviedo.

Los vecinos, que están colaborando con sus propios medios para llegar con el tratamiento a los sitios a los que no acceden los tractores, señalan que durante la pasada noche han visto cómo la plaga sigue avanzando y se ha extendido hacia las fincas situadas por encima de la escuela y la casa de Manuela Rodríguez, así como por la carretera.

Tras la primera aplicación del producto, el Ayuntamiento señala que estarán pendientes de cómo evolucione la invasión de estos gusanos en las siguientes noches por si se deben realizar nuevas pulverizaciones.

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La alcaldesa tinetense insiste en que el objetivo del Ayuntamiento es ofrecer una solución a los vecinos hasta que se recupere la normalidad en la zona y señala que hasta la fecha, ninguna persona de la Consejería de Medio Rural se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Tineo “ni para ofrecer colaboración ni coordinación institucional en relación con esta incidencia”, aunque apunta que “si llega será bienvenida, pero lo que no podemos hacer es esperar con los brazos cruzados para dar una solución, porque los vecinos llevan muchos días sufriendo un problema que es muy molesto, además de los daños económicos que causa”.