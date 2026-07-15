Cudillero une poesía y música en una velada especial frente al mar

La plaza de San Pedro de Cudillero será escenario este jueves, a partir de las 19.00 horas, de una nueva edición de "Al debalu, poema y son", una cita que combinará poesía y música en un entorno especialmente ligado a la esencia marinera de la villa.

El encuentro, presentado por Inaciu Galán, contará con la música del grupo Esparabán y con la participación de un amplio elenco de poetas, entre ellos Azucena Couso, Nacho González, Marta Mori, Inaciu Llope, Mercedes Ruisánchez, Alfredo Garay, Yasmina Álvarez, Vítor Albueme y Daniel López Acuña.

Carmen García, portavoz del Centro de Tres Culturas de Cudillero, se ha mostrado especialmente interesada en dar a conocer esta iniciativa y en contribuir a su difusión, convencida del "atractivo" de una propuesta que "conjuga cultura, palabra y música en pleno corazón de la localidad".

Será una ocasión "especial", dice, para deleitarse con versos y melodías al ritmo del mar. El propio cartel elaborado para la ocasión resume el espíritu de la jornada con una invitación sugerente: "poesía y música en un escenario abierto al encuentro entre autores, intérpretes y público".

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La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cudillero, a través de la Concejalía de Cultura, y aspira a convertir la plaza de San Pedro en un espacio de celebración de la literatura y la música, aprovechando además uno de los rincones más emblemáticos de la villa pixueta.