La emotiva boda medieval de una pareja argentina se convierte en el corazón de Navia Medieval

La celebración de Navia Medieval tendrá este año un componente especialmente emotivo. Paula Liliana Reggiani y Pablo Alejandro Ribera, una pareja argentina que se instaló en Asturias hace apenas tres meses junto a su hijo de seis años, ha sido seleccionada para protagonizar la tradicional boda medieval incluida en el programa festivo.

La propuesta les llegó casi por "sorpresa", poco después de comenzar su nueva vida en España. "Me tomó de sorpresa", cuenta la mujer con su acento argentino. "Mi marido siempre me dijo que cuando nos instaláramos en España quería volver a casarse conmigo y encontró en la boda medieval una fantástica oportunidad; una buena ocasión para poder celebrarlo", explica Paula sobre una iniciativa que los dos afrontan con ilusión y que dará un significado añadido a una etapa marcada por los cambios.

Celebración de la boda medieval en una pasada edición. / Ana M. Serrano

Ambos, de 40 años, decidieron emigrar desde Argentina en busca de "una nueva oportunidad de vida". Pablo ejerce actualmente como médico , mientras Paula, enfermera de estudios, está vinculada a una tienda de aromas y otros productos, a la que accedió a través de un traspaso. La familia ha encontrado en el occidente asturiano el lugar "desde el que comenzar este nuevo capítulo personal".

La boda medieval tendrá lugar este domingo, dentro de la amplia programación de Navia Medieval. A las 13.30 horas se celebrará el llamado "El Desposorio", con la lectura de la carta de arras en la Casa El Limonar. Posteriormente, los contrayentes serán acompañados hasta la Plaza de las Armas, con los hombres por un lado y las mujeres por otro, siguiendo la ambientación propia de la época.

Un recuerdo díficil de olvidar

Para la pareja argentina, participar en esta recreación supone también una manera especial de integrarse en su nuevo entorno y de convertir sus primeros meses en España en un recuerdo difícil de olvidar. Lo que comenzó como una decisión de emigrar en busca de nuevas oportunidades desembocará ahora, casi inesperadamente, en una celebración rodeada de música, animación, pasacalles y estética medieval.

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Ambiente en la Feria Medieval de Navia en una pasada edidión. / Ana M. Serrano / Ana M. Serrano

Navia Medieval se desarrollará entre el 17 y el 19 de julio, con un intenso programa que incluye mercado, espectáculos, cuentacuentos, juegos infantiles, actuaciones musicales, pasacalles, exhibiciones y propuestas gastronómicas. En medio de toda esa actividad, la historia de Paula y Pablo pondrá el acento más personal, según Sofinavia, volcada en unba cita que cumple años con éxito, a una edición en la decisión de una pareja emigrantes, que eligió Asturias, se cruzará con una de las tradiciones más singulares de la fiesta.