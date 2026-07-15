Puerto de Vega suma a su patrimonio visual el mural "Estirpe de Sal": descubre el trabajo de Marta Fermín

Puerto de Vega suma una nueva muestra de arte y cultura con la creación del mural "Estirpe de Sal", una obra pictórica de Marta Fermín concebida como homenaje a la identidad marinera, al territorio y a las personas de la localidad.

La actuación surgió a propuesta de la Concejalía de Cultura, dirigida por Patricia Córdoba, y respondía "a una demanda vecinal", ya que se trata de una zona muy céntrica con estado de deterioro.

Córdoba explica que el proyecto se ejecutó cuando fue posible garantizar unas condiciones meteorológicas adecuadas para el desarrollo de los trabajos. La obra ocupa una superficie aproximada de 30 metros cuadrados en el centro de la localidad, y requirió alrededor de quince días de trabajo, coincidiendo con unas jornadas de intenso calor.

La autora, Marta Fermín, señala que, pese a la dureza de las temperaturas, "el calor favoreció el avance de la intervención", ya que permitía que los materiales secasen con mayor rapidez. Para la realización del mural empleó una técnica mixta y pinturas especiales para exteriores.

Una representación también emocional

"Estirpe de Sal" ofrece una representación de Puerto de Vega que no es únicamente física, sino también "emocional". Su composición parte de un lenguaje "gráfico y geométrico relacionado con la arquitectura tradicional de los pueblos del occidente asturiano, caracterizada por construcciones de formas cuadradas y tejados oscuros", detalla Fermín.

La obra recoge además elementos vinculados a la tradición marinera de la villa. "En la parte superior del mural aparece la iglesia de Santa Marina, considerada una joya del Barroco y un edificio de gran relevancia histórica para Puerto de Vega, al haber sido construida con las aportaciones procedentes de la actividad ballenera", detalla la autora.

Troncos, raíces y vínculo con el territorio

La tierra y el paisaje están representados mediante tonos marrones, ramas rojas y formas que recorren todo el espacio del mural, "evocando al mismo tiempo troncos, raíces y vínculos con el territorio".

La artista mantiene una estrecha relación con Puerto de Vega desde hace unos 25 años, cuando instaló allí su primer estudio. Posteriormente abrió una galería de arte en Oviedo y, hace aproximadamente tres años, decidió establecerse de nuevo en la localidad.

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La firma y presentación oficial del mural estaba prevista para el viernes 10 de julio. Sin embargo, el acto tuvo que ser aplazado debido a las tormentas y queda pendiente de una nueva fecha.