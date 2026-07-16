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Remite la plaga de “gusanos soldado” en Folgueras de Cornás gracias a la aplicación de un tratamiento fitosanitario

El Ayuntamiento constata que apenas quedan larvas tras la intervención, pero señalan que vigilarán la evolución de la zona

Uno de los tractores sulfatando una de las fincas afectadas en Folgueras de Cornás.

Uno de los tractores sulfatando una de las fincas afectadas en Folgueras de Cornás.

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Demelsa Álvarez

Tineo

Folgueras de Cornás, el pueblo de Tineo afectado por la plaga de “gusanos soldado”, las orugas defoliadoras en maíz y praderas, empieza a recuperar la normalidad. Durante toda la jornada del martes los tractores de una empresa especializada aplicaron tratamientos fitosanitarios tanto en viales públicos como en las fincas privadas afectadas, en una actuación conjunta organizada por el Ayuntamiento de Tineo en coordinación con los vecinos.

Un intenso ataque a la plaga que parece haber tenido el efecto deseado, consiguiendo reducir considerablemente la presencia de las larvas en la localidad. Para comprobarlo se desplazaron hasta el pueblo la alcaldesa, Montse Fernández, y el edil Raúl Fernández, quienes pudieron constatar que casi no quedaban gusanos vivos en los lugares más afectados: en la zona donde se sitúa la escuela y la vivienda de Manuela Rodríguez, quien el pasado viernes tuvo que irse de casa después de 10 días en los que la plaga invadió los alrededores de su casa sin lograr controlarla con sus propios medios.

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“Parece que el tratamiento aplicado está funcionando, vimos que prácticamente todos los gusanos estaban muertos y los vecinos estaban más tranquilos porque al llegar la noche no hubo la invasión de gusanos de la anteriores, pero hay que esperar unos días para ver cómo es la evolución”, detalla Montse Fernández, que señala que si fuera necesario repetir el tratamiento se hará de nuevo. “Vamos a estar vigilantes y en contacto directo con los vecinos por si surge de nuevo el problema”, asegura.

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