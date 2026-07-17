Medio Rural atribuye la plaga de gusanos de Tineo a la sequía y defiende su actuación
Marcelino Marcos asegura que episodios como el de Folgueras de Cornás "no es la primera vez que ocurren" y sostiene que el Principado desarrolló su trabajo: asesorar, informar y mantener a la población informada
La Consejería de Medio Rural sostiene que la plaga de gusanos registrada este mes en la localidad tinetense de Folgueras de Cornás responde a un fenómeno que ya se ha producido en otras ocasiones en Asturias como consecuencia de las condiciones climáticas, especialmente de la sequía. El consejero, Marcelino Marcos, defendió la actuación de su departamento y aseguró que el Principado ha prestado asesoramiento al Ayuntamiento de Tineo desde el primer momento.
"Son situaciones no deseadas y que no es la primera vez que ocurre este tipo de presencia masiva debido a las condiciones climáticas, debido a la sequía", afirmó el responsable de Medio Rural. Marcos recordó que ya hubo episodios similares en 2019 y 2022, especialmente en el noroccidente asturiano, en la franja limítrofe con Galicia, una comunidad que, según señaló, "tiene un problema también evidente sobre eso".
La plaga comenzó a propagarse el pasado 1 de julio en Folgueras de Cornás, donde miles de orugas invadieron un camino y llegaron a rodear una vivienda y el edificio de la antigua escuela, además de afectar a fincas de raigrás y maíz. Durante diez días, los vecinos trataron de contener el avance con medios propios, sin éxito. Finalmente, el pasado martes una empresa especializada aplicó tratamientos fitosanitarios tanto en los viales públicos como en las fincas privadas afectadas, en una actuación coordinada por el Ayuntamiento de Tineo y los propios residentes.
El consejero explicó que el Principado trasladó al consistorio la información técnica necesaria para afrontar la situación. Recordó que la directora general de Ganadería visitó las zonas afectadas de Valdés y Tineo para informar sobre el protocolo de actuación elaborado por el servicio de sanidad agraria y sobre cómo deben proceder agricultores y ganaderos cuando la plaga afecta a fincas privadas, así como las administraciones locales cuando alcanza viviendas o viales públicos.
"Nosotros lo que hacemos es el papel que nos corresponde: ponernos a disposición, asesorar, informar y mantener a la población informada", señaló Marcos.
El titular de Medio Rural lamentó además "la utilización política del episodio" y respondió a las críticas del Partido Popular, que había reclamado un plan específico frente a este tipo de plagas. "Todo esto está establecido y planificado", aseguró, antes de insistir en que la labor de la consejería pasa por el asesoramiento técnico dentro de sus competencias en materia de sanidad vegetal.
Una labor que, según defendió, se llevó a cabo "de la misma manera que lo hacen en la Junta de Galicia y, sin embargo, yo no veo que allí el Partido Popular se rasgue las vestiduras cuando tiene más de 6.000 hectáreas afectadas".
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