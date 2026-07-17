La tormenta inunda la planta baja del Museo del Oro de Asturias, en Navelgas, y obliga a aplazar los actos de su 20.º aniversario
Las intensas lluvias por la tormenta del 16 de julio causaron los daños en el equipamiento que obligaron a cerrarlo durante el viernes para proceder a su limpieza
Las intensas tormentas registradas en la tarde de este jueves en Asturias también afectaron a Navelgas, en Tineo, donde afectó especialmente al Museo del Oro de Asturias (MOA), cuya planta baja quedó completamente inundada, obligando a suspender la programación prevista para celebrar el XX aniversario del equipamiento.
El agua anegó la planta inferior del edificio y obligó a cerrar el museo durante el viernes, mientras se llevaban a cabo las labores de limpieza y recuperación de las instalaciones.
Como consecuencia de estos daños, el concierto del grupo cangués “Kilika Santa”, previsto para la tarde del viernes como arranque de la programación conmemorativa, quedó aplazado. Desde el museo avanzan que la nueva fecha se dará a conocer en los próximos días.
El MOA había preparado un completo programa para conmemorar sus veinte años de trayectoria. Inaugurado hace dos décadas, el museo se ha consolidado como un referente en la divulgación de la historia y la cultura del oro en el occidente asturiano, un aniversario con el que pretendía agradecer el respaldo recibido durante estos años y acercar aún más sus instalaciones y actividades a todos los públicos.
Tras el concierto de este viernes, la programación continuaba el sábado con la actividad infantil "Encogemos el MOA", organizada por Blinca Animación, prevista para las 12.00 horas. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, estaba programado el acto institucional del XX aniversario, cuya celebración queda ahora pendiente de la evolución de los daños ocasionados por el temporal.
Desde el museo lamentan las molestias ocasionadas por una situación "totalmente ajena" a su voluntad y agradecen la comprensión del público. Asimismo, han querido reconocer la rápida intervención de los operarios del Ayuntamiento de Tineo, que trabajaron desde el primer momento para hacer frente a las consecuencias de la tormenta.
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