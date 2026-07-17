Los vecinos de Yerbo (Tineo) invierten las ganancias de la venta de madera de su monte en renovar todos los caminos del pueblo

Los vecinos de Yerbo, en Tineo, han logrado renovar la pavimentación de todos los caminos interiores de la localidad gracias a una decisión colectiva: destinar íntegramente las ganancias obtenidas por la venta de la madera de los pinos del monte vecinal a una mejora que beneficiará a todo el pueblo.

La Junta del monte vecinal optó por invertir el capital en lugar de repartirlo entre los vecinos beneficiarios. Una actuación que repercute tanto en los residentes como en quienes visitan la localidad.

El presidente de la Junta del monte vecinal, Raúl Álvarez, explica que la obra supuso una inversión de 216.000 euros y destaca la colaboración del Ayuntamiento, tanto para hacer posible el desarrollo del proyecto como mediante una aportación económica que permitió completar la financiación. Un respaldo que los vecinos agradecen, ya que, según señalan, llevaban mucho tiempo con el objetivo de mejorar la imagen y la accesibilidad del pueblo a través de la renovación de sus caminos.

Los trabajos fueron ejecutados por la empresa Excavaciones Milio y comenzaron a finales del pasado mes de marzo. A falta de los últimos remates, Yerbo ya luce una red de viales completamente renovada.

Álvarez subraya que se trataba de una actuación "muy necesaria", al encontrarse los antiguos caminos "muy deteriorados y con numerosos baches".

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La puesta de largo de esta mejora impulsada desde la propia comunidad llegará este sábado, coincidiendo con la fiesta en honor a Santa Marina, una jornada en la que vecinos y visitantes podrán estrenar los caminos en una de las citas más señaladas del calendario de la localidad.