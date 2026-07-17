Los vecinos de Yerbo (Tineo) invierten las ganancias de la venta de madera de su monte en renovar todos los caminos del pueblo
La actuación impulsada por el pueblo tinetense contó con un presupuesto de 216.000 euros y con la colaboración del Ayuntamiento de Tineo
Los vecinos de Yerbo, en Tineo, han logrado renovar la pavimentación de todos los caminos interiores de la localidad gracias a una decisión colectiva: destinar íntegramente las ganancias obtenidas por la venta de la madera de los pinos del monte vecinal a una mejora que beneficiará a todo el pueblo.
La Junta del monte vecinal optó por invertir el capital en lugar de repartirlo entre los vecinos beneficiarios. Una actuación que repercute tanto en los residentes como en quienes visitan la localidad.
El presidente de la Junta del monte vecinal, Raúl Álvarez, explica que la obra supuso una inversión de 216.000 euros y destaca la colaboración del Ayuntamiento, tanto para hacer posible el desarrollo del proyecto como mediante una aportación económica que permitió completar la financiación. Un respaldo que los vecinos agradecen, ya que, según señalan, llevaban mucho tiempo con el objetivo de mejorar la imagen y la accesibilidad del pueblo a través de la renovación de sus caminos.
Los trabajos fueron ejecutados por la empresa Excavaciones Milio y comenzaron a finales del pasado mes de marzo. A falta de los últimos remates, Yerbo ya luce una red de viales completamente renovada.
Álvarez subraya que se trataba de una actuación "muy necesaria", al encontrarse los antiguos caminos "muy deteriorados y con numerosos baches".
La puesta de largo de esta mejora impulsada desde la propia comunidad llegará este sábado, coincidiendo con la fiesta en honor a Santa Marina, una jornada en la que vecinos y visitantes podrán estrenar los caminos en una de las citas más señaladas del calendario de la localidad.
- La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
- Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
- El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- El pueblo asturiano en el que Santiago Abascal recupera 'el tiempo robado a la familia': el presidente de Vox ya está de vacaciones en el Principado
- El gran espectáculo de drones de Gijón se queda sin una de sus grandes novedades