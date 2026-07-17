Veinte años divulgando la historia del oro: el MOA, en Navelgas, celebra su aniversario con un amplio programa de actividades
El museo ha preparado una programación especial con música, talleres, un acto conmemorativo y una ponencia sobre el origen del oro cósmico
El Museo del Oro de Asturias (MOA), situado en Navelgas (Tineo), celebra este mes su 20.º aniversario con un programa especial de actividades pensado para compartir la efeméride con vecinos, visitantes y familias. La programación se desarrollará los días 17, 18, 21 y 28 de julio e incluirá propuestas culturales, infantiles, divulgativas y un acto institucional conmemorativo.
Dos décadas después de su apertura, el museo se ha consolidado como un referente en la divulgación de la historia y la cultura del oro del occidente asturiano. Con este aniversario, el MOA quiere agradecer el apoyo recibido durante estos años y continuar acercando sus instalaciones y su actividad a todos los públicos.
La programación arrancará este viernes 17 de julio, a las 18.00 horas, con un concierto del grupo cangués "Kilika Santa" en la plaza del museo.
Las actividades continuarán el sábado 18, a las 12.00 horas, con la propuesta infantil "Encogemos el MOA", organizada por Blinca Animación. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar el acto institucional del XX aniversario, en el que se proyectará un vídeo conmemorativo y se celebrará el cumpleaños del museo soplando las velas para recordar estos veinte años de historia.
El programa incluye además una jornada de entrada gratuita el martes 21 de julio, también a partir de las 18.00 horas.
La programación concluirá el martes 28, a las 18.00 horas, con la ponencia "El origen del oro cósmico", a cargo de Allande Stars, seguida de una charla sobre el eclipse solar de 2026. La actividad contará con plazas limitadas y requerirá reserva previa.
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