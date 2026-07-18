El equipo de gobierno de Tineo aprueba los presupuestos en un pleno de urgencia marcado por la polémica

El equipo de gobierno de Tineo del PP, en minoría, ha sacado adelante sus presupuestos para 2026 este viernes en un pleno extraordinario convocado de urgencia el día anterior, con menos de 24 horas de antelación, tal y como denuncian los concejales de la oposición. Esta era la segunda convocatoria del pleno de presupuestos, rechazados por la oposición el pasado 26 de junio, y se dio la circunstancia de que a ella no pudieron asistir dos concejales del PSOE, una situación que todos los grupos de la oposición (PSOE, Vox e IU) coinciden en asegurar que fue aprovechada por el equipo de gobierno para sacar adelante las cuentas sin llegar a un consenso. De hecho, los ediles de PSOE e IU decidieron abandonar el pleno en el momento de la votación en señal de protesta, mientras que el concejal de Vox se quedó para votar en contra.

Al inicio de la sesión, la concejala de IU Marta Menéndez leyó un comunicado en nombre de todos los grupos de la oposición en el que señalaron que la urgencia del pleno no estaba motivada y pidieron dejarlo sin efecto. Sin embargo, el debate siguió adelante.

Menéndez calificó la convocatoria como “una artimaña política sin precedentes para sacar unos presupuestos adelante sí o sí”. Recordó a la alcaldesa, Montse Fernández, que “los presupuestos se negocian y más estando en minoría” y le afeó que el presidente del PP, Álvaro Queipo, se pusiera en contacto con el coordinador de IU para pedir su abstención en la votación.

En la misma línea se manifestó el portavoz socialista, José Ramón Feito, que criticó la actuación del equipo de gobierno al “imponer un presupuesto por la parte de atrás aprovechando la falta de concejales” y añadió que los presupuestos aprobados, de 11.785.299 euros, “pueden ser los peores de la historia”, con bajada en los gastos, inversiones supeditadas a la venta de parcela y un incremento de la tasa de basura.

El edil socialista José Manuel Fernández fue claro al acusar al equipo de gobierno de “falsedad” por utilizar su conocimiento sobre “situaciones personales de los concejales para hacer política”. Algo que negó Montse Fernández, que insistió en que no conocía la agenda de ninguno de los ediles.

Sergio Martínez, portavoz de Vox, también reprochó a la alcaldesa su “incapacidad de dialogar y alcanzar acuerdos” y que en su lugar haya buscado “el momento más favorable para la votación”.

Por su parte, la regidora defendió que todo el procedimiento se realizó dentro de “la legalidad” y que se actuó con “transparencia”. Asimismo, insistió en que la urgencia de la celebración se debe a la necesidad de evitar que con la llegada de agosto se ralenticen los trámites.

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“Aprobar el presupuesto significa que las asociaciones y colectivos de Tineo puedan recibir sus subvenciones, que el Ayuntamiento pueda seguir desarrollando actuaciones y servicios y que los recursos públicos lleguen cuanto antes a quienes los necesitan”, insistió.