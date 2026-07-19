Pan, natas y orgullo de identidad en una jornada festiva en Naraval: "Tenemos la obligación de mantener el legado vaqueiro y xaldo"

El pueblo de Naraval, en Tineo, volvió a rendir homenaje a la cultura vaqueira y xalda con una jornada dedicada a dos productos típicos de cada una de sus gastronomías, las natas y el pan, respectivamente. De nuevo, el entorno del Museo Vaqueiro acogió el acto principal de las XXVI Jornadas del pan y las natas vaqueiras, en el que el pregonero, Ricardo Pérez García, profesor y escritor natural de Luarca, narró cómo detrás de esas recetas básicas hay "generaciones enteras que aprendieron a levantarse antes de que amaneciera, que conocieron el frío de los pueblos, de las brañas, la dureza de los caminos y la incertidumbre".

Pérez García, que recibió una de las dos placas honoríficas que entrega la asociación cultural "Manxelón" de Naraval, organizadora de este encuentro, señaló cómo dos recetas sencillas trascienden más allá de ser un alimento para convertirse en "una declaración de identidad", una manera de decir con orgullo que "seguimos aquí" y que "tenemos la obligación de mantener el legado vaqueiro y xaldo".

En este sentido, señaló cómo a veces se piensa que el progreso consiste en avanzar y planteó si, en realidad, el progreso es "saber conservar aquello que nos hace ser lo que somos", porque "un pueblo que pierde su memoria acaba desapareciendo" y cree que "tanto el pueblo vaqueiro como el xaldo han luchado mucho como para permitirse desaparecer".

La otra placa honorífica recayó en la Asociación Cultural Arbedeiro, de Navelgas, por su trabajo de fomento y promoción de actividades como el Festival del Esfoyón y el Amagosto. Recogió la distinción su presidenta, Alba Iglesias, que reconoció que el galardón representa "el cariño entre pueblos vecinos, la admiración mutua y el compromiso de mantener viva nuestra cultura y tradición".

Asimismo, reconoció a Naraval y a su asociación cultural su trabajo para contribuir a que "la cultura vaqueira siga estando de actualidad y siendo referente de Asturias".

Actuación del grupo "La Corte de Enverniego" en las jornadas de Naraval. / D. Álvarez

Cerró el acto la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, que puso el énfasis en cómo al degustar el pan y las natas en Naraval se recuerda una manera de vivir "basada en el esfuerzo, el respeto por la naturaleza y el profundo vínculo con esta tierra" y reconoció a las jornadas su misión de acercar "nuestra historia a los más jóvenes".

En las jornadas también estuvo presente el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, quien, previamente a su inicio, hizo hincapié en la necesidad de que administraciones y sociedad civil trabajen conjuntamente, con el objetivo de construir "una Asturias mejor" y de trasladar a quienes nos visitan "nuestra cultura, tradiciones y gastronomía".

También asistió el presidente del PP, Álvaro Queipo, quien aprovechó para destacar el trabajo realizado por el equipo de gobierno de Tineo, del PP, desde la aprobación de los presupuestos este viernes, la reducción de la deuda que señalan ha bajado en casi dos millones, hasta el pago de las expropiaciones de los terrenos ocupados por la variante de Navelgas. Además, celebraon el final de las obras en el vial de Naraval hacia Paredes (Valdés), con una inversión municipal de 270.000 euros.

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Tras el acto institucional, tuvo lugar la actuación del grupo “La Corte de Enverniego”.