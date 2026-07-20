Allande blinda la continuidad del Seminariu d'Estudios Asturianos en el concejo con un convenio con la Fundación Belenos

El Ayuntamiento de Allande y la Fundación Belenos han firmado un convenio de colaboración que da continuidad al trabajo conjunto que ambas entidades vienen desarrollando desde hace 25 años. El acuerdo busca reforzar la celebración del Seminariu d'Estudios Asturianos, una cita consolidada en el calendario cultural del concejo que cada mes de noviembre reúne en Pola de Allande a investigadores y especialistas en patrimonio, historia, arqueología, lengua y cultura asturiana.

El convenio contempla una aportación económica con la que Ayuntamiento y Fundación pretenden impulsar la actividad del seminario y garantizar su continuidad en Allande.

La alcaldesa, Mariví López, destacó el trabajo que desarrolla la Fundación Belenos en la promoción del patrimonio asturiano. "Entendemos la labor que hacen de promoción de la cultura de Asturias, del patrimonio asturiano", señaló. La regidora recordó además que la entidad lleva más de dos décadas realizando "una importante labor de estudio, investigación y divulgación del patrimonio cultural asturiano" y mostró el interés del Ayuntamiento en que el seminario continúe celebrándose en el concejo. En ese sentido, recordó que la edición del pasado año estuvo dedicada a Allande y durante el acto inaugural fue cuando la propia alcaldesa planteó la posibilidad de formalizar este acuerdo de colaboración.

En virtud del convenio, el Ayuntamiento se compromete a facilitar las instalaciones necesarias, reservar las fechas del mes de noviembre para evitar la coincidencia con otros eventos y realizar una aportación económica.

Por su parte, la Fundación Belenos asume el compromiso de seguir organizando el Seminariu d'Estudios Asturianos en Pola de Allande, así como de donar un ejemplar de la revista "Asturias, memoria encesa de un país" a la biblioteca pública Celestino Valledor e incorporar en su página web un apartado específico para las entidades colaboradoras en el que figure la imagen corporativa del Ayuntamiento de Allande, además de dar visibilidad al Consistorio en las comunicaciones y materiales de difusión del encuentro.

Uno de los aspectos más singulares del acuerdo es que ha sido firmado en las tres lenguas que se hablan en Asturias presentes en el concejo: castellano, asturiano y eonaviego o fala. Un gesto con el que ambas entidades quieren reflejar su compromiso con la protección y difusión del patrimonio lingüístico y cultural.

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Con este convenio, el Ayuntamiento de Allande reafirma su apuesta por la continuidad del Seminariu d'Estudios Asturianos y por el impulso a una cita que, destacan, "se ha convertido en un referente para el estudio y la divulgación de la cultura asturiana".