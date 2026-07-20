Boal se viste de blanco y recuerda a sus emigrantes: "Casi en cada familia hay alguna persona que emigró a América"

La llegada de los "haigas" al centro de Boal este domingo al mediodía animó la fiesta indiana "Volven os americanos". En la calle principal, centenares de personas caracterizadas con trajes de principios del siglo XX, la mayoría blancos, esperaban el desfile de coches clásicos, que año tras año sigue sorprendiendo a vecinos y visitantes. La cita, ya consolidada en el calendario veraniego del Occidente, busca ser mucho más que una celebración y rinde homenaje al pasado emigrante del municipio.

Ambiente en Boal en la celebración “Volven os americanos”. / R. D. Á.

Boal cuenta con miles de vecinos que emigraron a finales del siglo XIX y principios del XX en busca de un futuro mejor. "Aquí casi en cada familia hay alguna persona que emigró a América", señala Verónica Bermúdez, integrante de la asociación "Forum Boal 3000", organizadora del programa del FestiBoal Indiano, una cita que llenó la villa de actividades culturales, música, literatura, cine, exposiciones y encuentros en torno a la memoria de quienes cruzaron el océano desde el pasado lunes.

Entre los asistentes a la fiesta hay consenso en que el reconocimiento a los emigrantes del concejo es más que merecido. También destacan las aportaciones que realizaron quienes hicieron fortuna en América y nunca olvidaron el lugar que los vio nacer. De ese legado permanecen las escuelas graduadas, el lavadero y la arquitectura indiana, presente en numerosas viviendas del concejo.

Con el objetivo de que la contribución de los emigrantes al progreso de Boal no caiga en el olvido, la asociación involucró a los jóvenes del concejo como guías de una visita por la arquitectura indiana, celebrada el pasado martes y miércoles. "Es muy importante que se impliquen para que haya relevo generacional y se mantenga la conexión con nuestro pasado", destaca Bermúdez.

Entre las actividades de la semana también destacó la presentación de la publicación "Vida Boalense", que estrenó el primer ejemplar de su nueva etapa. Se editó por primera vez a principios de los años veinte del siglo pasado y ahora la asociación recupera la iniciativa y algunas de sus secciones con el objetivo de realizar dos ediciones anuales.

Comida popular en Boal. / R. D. Á.

La programación dejó además momentos especialmente emotivos, como la inauguración del azulejo en homenaje a Celestino Álvarez, en el paseo del parque infantil, y el recuerdo a las mujeres emigrantes, de las que apenas existe documentación. Su historia pudo conocerse con mayor profundidad a través de la exposición "As nías da nosa emigración", instalada en el lavadero municipal.

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La clausura del programa reunió a los asistentes en una gran comida de hermandad en el Parque de los Emigrantes, seguida de la actuación de Muñalén y "Monteavaro & Rodrígues", entre otros.