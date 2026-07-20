El Museo del Oro de Asturias cumple veinte años siendo un motor turístico del Suroccidente: "Cambió la vida en Navelgas"

El Museo del Oro de Asturias (MOA), en Navelgas (Tineo), cumplirá el próximo 21 de julio dos décadas convertido en uno de los motores turísticos y culturales del suroccidente asturiano. La celebración prevista para este fin de semana, sin embargo, tendrá que esperar. La tormenta del pasado jueves provocó una inundación en la planta baja del edificio, donde se ubican las oficinas, obligando a suspender los actos conmemorativos mientras se acometen las labores de limpieza.

Afortunadamente, el agua no alcanzó la exposición permanente, situada en la segunda planta, ni el taller de bateo, el gran atractivo del centro. La intención es reabrir con normalidad este miércoles y retomar las actividades para celebrar el aniversario en las próximas semanas. Veinte años después de su inauguración, la responsable del museo, Alba Iglesias, hace balance de una trayectoria que, asegura, ha transformado la localidad.

"La vida de Navelgas cambió con ayuda del museo", afirma. Cada verano, esta localidad tinetense recibe a centenares de visitantes que quieren conocer la tradición aurífera de la zona, convirtiéndose así el equipamiento en uno de los reclamos turísticos de la comarca. "El verano es el punto álgido del turismo en el Suroccidente y contar con el MOA da mucha vida a Navelgas, el resto del año también tenemos muchos visitantes, pero llegan más repartidos", analiza.

Exposición permante del Museo del Oro de Asturias, en Navelgas. / D. Álvarez

En datos, durante estas dos décadas el MOA ha sido visitado por unas 90.000 personas. Tras un arranque con más de 5.000 visitantes anuales, el museo mantiene hoy una media cercana a los 4.000. "Es una media muy buena, porque nos hemos ido manteniendo", valora Iglesias.

No obstante, hace hincapié en que el impacto que el equipamiento tiene en la localidad va más allá del número de personas que atrae y del turismo. Su responsable destaca el papel del museo como dinamizador de la vida social y cultural del pueblo, gracias a un programa de actividades culturales para todos los públicos que se desarrolla, sobre todo, en periodos festivos y vacacionales con el objetivo tanto de atraer visitantes, como de dar oportunidades de ocio a los vecinos. Otra de las aportaciones que hace el museo a la vida de Navelgas es la de involucrarse y apoyar a las iniciativas de las asociaciones locales, lo que ha servido para "impulsarlas y que las actividades hayan crecido".

Entre los retos de futuro que tiene el museo está actualizar su exposición permanente, que sufrió el robo de varias piezas en febrero de 2024 y aún no han sido repuestas. El Ayuntamiento de Tineo está trabajando en ello a través del Plan de Sostenibilidad Turística, con la idea de incorporar realidad aumentada y recursos audiovisuales.

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Mientras tanto, "la gente sigue viniendo, este museo tiene mucho apoyo, a los visitantes les gusta y aunque falten unas piezas siempre nos dan la enhorabuena por la exposición y por el taller de bateo, cuyo espacio fue renovado el año pasado", destaca Iglesias. Añade que el principal atractivo del museo es el taller de bateo de oro: "Lo que la gente busca es la experiencia de conocer la técnica de bateo y llevarse un poquito de oro para casa. Ese es realmente el éxito del museo".