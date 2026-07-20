Navelgas se prepara para la gran fiesta del oro, con tres días de competición y nuevas instalaciones

Navelgas presentará hoy lunes, a las 18.30 horas, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, las novedades del XXV Campeonato Nacional de Bateo de Oro, que se celebrará del 24 al 26 de julio en la localidad tinetense.

Estrenará tres jornadas de competición y nuevas instalaciones, y tendrá como uno de sus actos centrales la entrega de la "Batea de Oro" 2026 a LA NUEVA ESPAÑA.

En el acto intervendrán César Castaño, presidente de la asociación de bateadores de oro "Barciaecus"; Montserrat Álvarez, alcaldesa de Tineo, y Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Principado.

La presentación detallará un programa que combina deporte, cultura, música y gastronomía tras el Campeonato Mundial celebrado en 2025. La oficina del campeonato abrirá el jueves 23 en el Museo del Oro de Asturias para confirmar inscripciones y entregar credenciales.

Programa

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 24, a las cinco de la tarde, y una hora después comenzarán las primeras pruebas, con categorías como "Ven a batear conmigo", familias, cita a ciegas, patrocinadores y Trofeo Pinchín. La jornada concluirá con un espectáculo de músicas del mundo, espicha popular y bateo a la luz de las antorchas.

El sábado 25 y el domingo 26 se disputarán, desde las nueve y media de la mañana, las series clasificatorias y las finales de las distintas categorías, respectivamente. El Navelgas Arena contará durante ambas jornadas con mercado de alimentación y artesanía, ludoteca y zona gastronómica.

El sábado habrá además una yincana infantil, cena del vigesimoquinto aniversario y actuación musical. El domingo se sumará un festival vaquero y de la vaqueirada en Aristébano, antes de la entrega de premios de los campeonatos y de la ceremonia de clausura, fijada para las siete de la tarde.

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Premio a LA NUEVA ESPAÑA

La asociación "Barciaecus" entregará el viernes la "Batea de Oro" a LA NUEVA ESPAÑA por su apoyo continuado y por la labor informativa desarrollada durante los veinticinco años del campeonato. La entidad destacó la cobertura del Mundial de 2025, que contribuyó a difundir la cultura del bateo, el trabajo de la organización y la vinculación de Navelgas al oro.