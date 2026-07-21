Asturias pierde a un "enorme cocinero" y a una "persona extraordinaria": muere Paco Ron, el chef de la primera estrella Michelin del occidente

Asturias pierde a uno de sus grandes cocineros. Paco Ron, el chef que dio la primera estrella Michelin a un restaurante del occidente de la región ha fallecido, causando un enorme dolor entre familiares, amigos y compañeros de profesión de toda España. Fue en 1999 cuando Ron llevó al máximo nivel gastronómico a la Taberna de Viavélez, el modesto establecimiento que habían abierto sus padres diez años antes. Entre los muchos cocineros que hoy lloran su pérdida, destacan tres nombres: Nacho Manzano, Pedro Martino y José Antonio Campoviejo, con los que Ron impulsó Nueva Cocina Asturiana, un movimiento que abrió una nueva etapa en los fogones del Principado, apsotando por la técnica, la creatividad y la innovación.

José Antonio Campoviejo, chef de El Correo del Indianu, en Arriondas, consideraba a Paco Ron como "el hermano mayor que hubiera tenido en otra vida". "Compañeros de cocinas y estrellas, caminé junto a él los principios duros de la profesión. Me cuesta asimilar la noticia de su pérdida, que me cayó como un jarro de agua helada sobre los calores sofocantes de este verano, que se ha tornado gris. Quiero y no puedo, porque son infinitas, recordar todas las andanzas juntos, las sobremesas y los atardeceres en su Taberna de Viavélez, donde la magia de su cocina se fundía con el paisaje de película y de novelas románticas que escribía la vecina de enfrente, Corín Tellado", manifestó. Campoviejo termina sus emotivas palabras llamando a Paco Ron "capitán". El capitán de que aquel movimiento que empezó siendo NUCA y acabó bautizado como Nueva Cocina Asturiana. "Una suerte haberte conocido en esta vida, Paco", compartió, por su parte, Pedro Martino en redes sociales junto a una fotografía antigua de aquel cuarteto de cocineros.

Jubilado desde hace tres años

La hermana mayor de Paco Ron, Sara, señala el pesar de sus allegados. “Estamos muy fastidiados todos”, dice al otro lado del teléfono. Espera que su hermano sea recordado “como un hombre bueno” y da cuenta de la multitud de mensajes que está recibiendo de cocineros de todo el país. “Sus amigos del alma, José Antonio Campoviejo y Nacho Manzano, han estado muy pendientes en todo momento. La verdad es que Paco se llevaba bien con todo el mundo”, añade Sara.

Explica la hermana del popular cocinero, que Ron se sentía muy bien en Viavélez y confiaba en pasar allí la mayor parte del año. Hace aproximadamente tres años decidió jubilarse, traspasar su restaurante madrileño y rehabilitar la casa familiar de Viavélez donde quería pasar la última etapa de su vida. Sin embargo, la enfermedad truncó sus planes.

Gildo Tellado es el presidente de la Asociación de Vecinos Santo Ángel de Viavélez y amigo desde niño de Paco Ron. “Era muy buena persona y muy inteligente. Nació en Madrid, pero se sentía de Viavélez y aquí quería vivir”, señala Tellado, que lamenta la pérdida del cocinero. “Nos ha dejado un gran referente de la cocina asturiana y española y que siempre llevó con el máximo orgullo la bandera de Viavélez”, añade Tellado, que da cuenta del orgullo que siempre sintió el cocinero por esta localidad franquina donde tenía raíces familiares.

Cuenta Tellado que la familia paterna Paco Ron era de Viavélez y fueron además propietarios de los astilleros que dieron trabajo durante años a numerosas familias de la zona. “Él quería vivir aquí y pasaba sus días cocinando y leyendo. Como lector empedernido, era una persona muy culta”, relata Tellado, convencido de que el fallecido fue una de las personas que más contribuyeron a la popularidad de Viavélez. Recuerda también su afición por la pesca, que practicaba en su lancha “Clarita”, amarrada frente a la Taberna que regentó entre los ochenta y los noventa del pasado siglo.

Cocineros asturianos, en Viavélez, durante el homenaje tributado a Paco Ron, al que arropan, entre otros, Elio Fernández, Isaac Loya, Pepe Ron, Luis Alberto Martínez, Nacho Manzano, Diego Fernández, Pedro Martino, Álex Sampedro, Matteo Pierazzoli, Abel Terente, y, en primera fila, Pedro Morán, José Antonio Campoviejo y Sara Ron, hermana del reputado chef.. COCINEROS. CHEFS. HOMENAJE A PACO RON. LA TABERNA DE VIAVELEZ. PRIMERA ESTRELLA MICHELIN DEL OCCIDENTE (1999) / LNE

Los nuevos dueños de La Taberna de Vivavélez

La Taberna de Viavélez con la que él logró la primera estrella Michelin del Occidente está ahora en manos de Pablo Bedia, que también lamenta la pérdida del cocinero y agradece la oportunidad de haberle conocido. “Agradecemos la oportunidad que nos dio tanto de aprender en su casa de Madrid, como posteriormente comenzar con la gerencia del negocio de Viavélez que lo encumbró”, señala.

Bedia destaca la “grandeza” profesional de Ron, pero, sobre todo, “su calidad humana que hace que sea una persona tan querida”. Y añade: “Deja un gran legado en la gastronomía asturiana y en su pueblo”.

Por su parte, la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, señala la “enorme tristeza” con la que ha recibido la pérdida de Ron, al que se refiere como “una figura imprescindible de la gastronomía asturiana y un orgulloso referente de Viavélez y del concejo de El Franco”.

“Paco llevó el nombre de Viavélez y de nuestro municipio mucho más allá de nuestras fronteras, convirtiendo la Taberna de Viavélez en un símbolo de excelencia e innovación y logrando la primera estrella Michelin para el Occidente asturiano. Su talento, creatividad y compromiso con la cocina fueron siempre de la mano de la sencillez, la cercanía y el profundo respeto por sus raíces”, añade Pérez, que da cuenta del gran cocinero que se marcha, pero también de una persona “que dejó una huella imborrable en quienes tuvieron la suerte de conocerle y disfrutar de su trabajo”. Su legado, añade, “permanecerá vivo en la historia de la gastronomía asturiana y en el recuerdo de todo un pueblo que siempre le consideró uno de los suyos”.

Un referente "irrepetible"

Las condolencias llegan también desde la patronal Hostelería de España, que preside el asturiano José Luis Álvarez Almeida. "Tuve la fortuna y el honor de acompañarle y estar presente en aquel emotivo homenaje sorpresa que se le rindió en junio de 2024 en su tierra, en Viavélez. Hablar de Paco Ron es hablar de un enorme cocinero, pero por encima de todo, de una persona extraordinaria. La hostelería española y asturiana le debe muchísimo. Paco fue, antes que nada, un soñador que entendió la gastronomía como la noble profesión de vender felicidad. Él mismo era eso: alegría y vitalidad por los cuatro costados. Madrid y España entera pierden a un referente humano y profesional que deja una huella imborrable en el corazón de todos los que tuvimos la suerte de conocerle y disfrutar de su talento", manifestó.

"Hoy la hostelería asturiana vive un día triste de luto por la pérdida de un referente irrepetible. Paco Ron no solo fue el cocinero que dio brillantez y el más alto reconocimiento a nuestra cocina con aquella histórica estrella Michelin, sino que fue, ante todo, un pionero visionario", declaró, por su parte, Javier Martínez, presidente de la patronal asturiana Otea.

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"Supo transformar la tradición gastronómica de nuestra tierra con innovación, maestría y valentía, abriendo caminos por los que luego transitarían todos los demás. Paco encarnó con orgullo el triunfo de la cocina asturiana tanto dentro de nuestras fronteras como en una lugar tan exigente como Madrid, donde ejerció como el mejor embajador posible de nuestras raíces. Su legado, su espíritu innovador y su amor por la profesión quedan grabados para siempre en la historia de la gastronomía asturiana y española", añadió.