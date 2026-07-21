Santa Eulalia de Oscos reivindica sus productos locales estrenando pasaporte digital bajo el lema "É noso"

Los productos de Santa Eulalia de Oscos tendrán pasaporte propio bajo el lema "É noso". Se trata de un proyecto "pionero en el medio rural" que busca "reforzar el valor de los productos del territorio a través de una herramienta que combina innovación, transparencia e identidad". Este particular Pasaporte Digital de Producto aplicado a los productos locales será desarrollado gracias a un convenio de colaboración firmado entre CTIC Centro Tecnológico y el Ayuntamiento santallés.

Este martes se presentó el proyecto ante los productores locales en presencia del técnico del CTIC, Emilio Tereñes, y del alcalde de Santa Eulalia, Francisco López. Aunque el proyecto nace vinculado a Santa Eulalia de Oscos, la iniciativa está abierta a la incorporación de productores de toda la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón, "con el objetivo de extender el Pasaporte Digital de Producto a las elaboraciones de este territorio e impulsar el valor de la autenticidad, la calidad y el origen".

Escaneando código QR

En la práctica, cada elaboración contará con un código QR desde el que consumidores, distribuidores y otros agentes podrán acceder a su Pasaporte Digital de Producto. Con un simple escaneo desde un teléfono móvil, explican desde el CTIC, será posible consultar información verificada sobre el origen de cada producto, el proceso de elaboración, las certificaciones de calidad, las prácticas de sostenibilidad o datos de quienes lo elaboran. La herramienta, añaden, "incrementa la transparencia genera confianza y contribuye a diferenciar las producciones locales en un mercado cada vez más exigente".

El proyecto utiliza la plataforma tecnológica "Chainspector", desarrollada por CTIC para la creación y gestión de pasaportes digitales de productos. De hecho, el CTIC cuenta con experiencia en este campo y ha implantado el Pasaporte Digital de Producto en proyectos diversos como la sidra con Denominación de Origen Protegida. En este caso, el centro tecnológico aportará esta solución tecnológica así como el acompañamiento necesario para su implantación, mientras que el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos impulsará la incorporación de los productores interesados. Además, el convenio contempla "la elaboración conjunta de una hoja de ruta para la innovación en la comarca".

"La digitalización solo tiene sentido cuando responde a necesidades reales. Con este proyecto trasladamos conocimiento y tecnología al territorio para ayudar a los productores a diferenciarse, generar confianza y abrir nuevas oportunidades de mercado sin renunciar a aquello que los hace únicos", explica Fidel Díez, director de I+D de CTIC Centro Tecnológico.

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Por su parte, el primer edil santallés defiende que los productores locales "son una parte esencial de la identidad y de la economía de Asturias" y desde el Ayuntamiento "queremos que tengan las mismas oportunidades que cualquier otra empresa para acceder a las nuevas tecnologías y aprovecharlas para hacer más visibles sus productos y reforzar su competitividad".