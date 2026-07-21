Tapia estrena fachada marítima con la renovación integral del paseo de La Guardia: "Supone un cambio radical"

El paseo de La Guardia, uno de los puntos más icónicos y queridos por los tapiegos, estrena nueva imagen. A falta de los últimos retoques, el itinerario está abierto al público tras la remodelación integral afrontada con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística "La mar de rural". La obra, diseñada por CreuseCarrasco y ejecutada por New Construction, ha supuesto un desembolso de 418.063 euros para dar un lavado de cara a uno de los enclaves más turísticos de la capital tapiega.

"La obra ha supuesto un cambio radical para la fachada marítima de Tapia, que estaba abandonada tras sesenta años sin prácticamente actuaciones. No es solo un cambio estético, los trabajos van más allá de lo que se ve, pues se han renovado todas las conducciones subterráneas", subraya el alcalde de Tapia, el popular Pedro Fernández, sobre esta actuación tan demandada por los vecinos dado el mal estado del firme y de los muros del paseo.

El paseo abrió al tránsito el pasado 10 de julio, si bien aún se están ejecutando algunos remates. En este sentido, queda pendiente la puesta en funcionamiento de la fuente ubicada en las inmediaciones de la casa del mar y también pequeñas mejoras en Os Cañóis, la zona más controvertida de esta actuación.

Banco de 28 metros

No en vano, el mirador conformado por muros de piedra a distintos desniveles se ha sustituido por una zona verde abierta al mar y al mismo nivel del paseo, cuyo elemento más especial es un banco de 28 metros para disfrutar de las vistas. Eso sí, se han mantenido algunos de los elementos que decoraban la zona como la réplica de los faros y de un antiguo cañón.

Entre las voces críticas con esta parte de la obra está la del PSOE, que sí coincide en la necesidad de remodelar la fachada marítima. Sin embargo, el secretario general de los socialistas, Álex López, ve "totalmente innecesaria" la actuación en Os Cañóis. Considera que el mirador "formaba parte del patrimonio sentimental y de la memoria colectiva de tapiegos y tapiegas", mientras que tras la obra "nos encontramos con una explanada sin alma, que ha perdido buena parte de la identidad y el carácter que siempre tuvo". Los socialistas opinan que "si el objetivo era mejorar la accesibilidad, existían alternativas mucho más respetuosas con el entorno y con la imagen tradicional de Os Cañois".

Al respecto del resto del paseo, los socialistas aplauden la obra y coinciden con el Gobierno de Pedro Fernández en que el estado del paseo "era muy deficiente". Recuerdan que fue el anterior gobierno socialista quien el 2021 obtuvo la financiación para el plan de sostenibilidad fijando esta obra como prioritaria: "Por tanto, compartimos la necesidad de la obra, aunque no algunas de las decisiones adoptadas en su ejecución". En este punto, critican la estética de los bancos instalados (uno de ellos es un banco isquiático, concebido para personas con problemas de movilidad) por romper "con la imagen tradicional del paseo marítimo" y también muestran sus dudas sobre el tipo de barandilla elegida. "Su reducido grosor y su exposición permanente al ambiente marino nos hacen cuestionar su durabilidad y el mantenimiento que requerirá con el paso del tiempo", añade López.

Seguridad y accesibilidad

El alcalde, Pedro Fernández, prefiere no entrar en cuestiones estéticas pues es consciente de que es complicado dar en el gusto de todos los vecinos. Defiende, eso sí, que todas las decisiones se han tomado "siguiendo un criterio de seguridad y accesibilidad, algo importante". En este sentido, detalla que las alturas de las barandillas, de acero inoxidable, se eligieron siguiendo lo que marca la legislación y, por ello, son más altas en zonas con caídas de más de seis metros y más bajas en los tramos que dan a zonas de campo.

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El primer edil explica que tendrán que reponer algunas de las plantas de hortensias colocadas pues se han marchitado y también está pendiente de instalar el alumbrado, cuestión que depende del Consistorio. No está previsto ningún acto inaugural para esta esperada obra, plato fuerte del plan de sostenibilidad turística.