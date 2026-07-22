Babel de cal Cadete presenta "Fragoiro", su tercer poemario: "Son 50 poemas que meten ruido, es un trabajo transgresor, políticamente incorrecto y controvertido"

José Manuel Gayol (Ortiguera, Coaña, 1955), más conocido como Babel de cal Cadete, acaba de publicar su tercer poemario tras "El mar que m' enchumaza" y "D'outro mundo". Lleva por título "Fragoiro", una palabra en gallego-asturiano que se traduce como "ruido" o "jaleo" y que constituye toda una declaración de intenciones: "Los cincuenta poemas de este libro meten ruido, creo que es un trabajo transgresor, políticamente incorrecto y controvertido". La publicación, editada por Trabe, denuncia los problemas de la sociedad actual y "no deja títere con cabeza". Lo subraya en el prólogo el también escritor Pepe Suárez Jardón, quien considera que este trabajo "despertará conciencias, a veces, adormiladas en estos tiempos nuestros individualistas e indiferentes". "Fragoiro" se presentará este viernes, 24 de julio, a las 19.30 horas, en la biblioteca municipal Gonzalo Anes, de Ortiguera.

¿Cuál fue el detonante para empezar a escribir este poemario?

Primero, sale de mi propia memoria histórica y de mi compromiso social, después, de los acontecimientos políticos que me provocan alarma, Gaza, Ucrania y todos los conflictos del mundo. No hay un tema concreto, sino una valoración global de los problemas que van en contra de la dignidad humana. Me preocupa el ser humano más allá de las banderas. Creo en la aldea global y en el ser humano.

¿Por qué generará ruido?

Porque la gente tiene la piel muy fina y cualquier texto contra el poder molesta y yo aquí critico todos los poderes, no me caso con nadie. "Fragoiro" es un libro totalmente político, social y existencialista. Hablo del maltrato, el machismo, el racismo y de los problemas de un sistema que tiene los años contados. Es un canto contra las guerras y las injusticias sociales, un libro de compromiso. El libro tiene tres partes diferenciadas. La primera es de denuncia y compromiso social, hablo de las atrocidades del sistema. En la segunda hago un recordatorio a nivel personal de las víctimas de la Guerra Civil. Vengo de una de las familias más represaliadas de este pueblo, que sufrió muerte, cárcel y exilio y me apetecía contar esa parte de mi vida, sin ningún reproche o intención de abrir ninguna herida. Por último, la tercera parte es una reflexión personal sobre quien soy y lo que pienso.

Posicionarse no está de moda

No, hay mucha ambigüedad. Un señor como yo con 71 años cumplidos no tiene que dar cuentas a nadie, salvo a la dignidad humana y al sentido común. Este es un libro muy personal, pero era una necesidad vital. La gente me conoce muy superficialmente, suelo ser un navegante solitario y tengo pocos amigos. Sin embargo, con "Fragoiro" me quedo en pelota picada. No tengo nada que perder. Tengo derecho a opinar y no falto el respeto a nadie. Considero que también es un libro novedoso en la literatura en gallego-asturiano porque hay pocos trabajos de contenido social y político.

Es un gran defensor de la lengua más occidental de Asturias, lengua que usa en sus tres trabajos literarios

Este libro reivindica el gallego-asturiano, lengua minorizada que está siendo borrada por el inmenso poder que ejerce el castellano. Se mantiene viva la gaita y nadie protesta, pero no mantenemos el patrimonio cultural más importante que es nuestra lengua. Debe ser protegida y sacar pecho por ella. Escribo en gallego-asturiano porque considero que hay que hacerle un favor a la lengua y es importante mantenerla viva y que tenga muchos escritores, por humildes que sean.

¿Defiende la oficialidad?

Es necesaria. Si no se hace nada, la lengua se pierde porque sigue habiendo vergüenza de hablarla. El caso más sangrante lo tenemos aquí, donde la gente no es capaz de admitir que Ortiguera es Ortigueira.

Ya que se moja en "Fragoiro" ¿cómo ve España?

A pesar de lo que dicen ciertos sectores, España tiene un Gobierno que apuesta por la sanidad y la educación pública y que sube el salario mínimo y las pensiones, se alinea con los más necesitados y con los pueblos castigados, aunque también hay muchas cosas criticables. La vivienda es la asignatura pendiente de toda la democracia. A veces no voto por mi condición anárquica porque creo que el mío es un voto cautivo que no vale para nada, pero cuando voto lo hago por la opción menos indecente.

¿Qué opina de la corrupción?

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Es el mal endémico de este país, un mal que viene de la herencia franquista. Hay corrupción por parte de los dos grandes partidos.