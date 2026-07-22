La emocionada despedida del restaurante "Viavélez", de Madrid, a su fundador, Paco Ron: "Era un hombre comprometido con la vida y con las personas"

Son muchas las muestras de pesar por la pérdida del cocinero Paco Ron, de 68 años, que falleció en su casa de Madrid el pasado lunes. El restaurante Viavélez que fundó en la capital madrileña tras su marcha de Asturias quiso sumarse a este particular homenaje a este "referente de la cocina española" y publicó unas sentidas palabras en recuerdo "del cocinero que abrió Viavélez, pero, sobre todo, nuestro amigo, gran compañero, trabajador incansable, líder exigente y ser humano excepcional".

Tras años regentando la Taberna de Viavélez, donde logró, en 1999, la primera estrella Michelin del Occidente, Ron se marchó a Madrid. Allí abrió en 2007 un restaurante al que puso el nombre del pueblo franquino que sentía como su lugar en el mundo. Hace tres años que Ron decidió jubilarse y traspasó el negocio a uno de sus camareros más fieles. El local sigue funcionando a pleno rendimiento, aunque sin olvidar la huella de Ron.

"Lo que hizo Paco Ron a lo largo de su vida profesional ha sido contado muchas veces: su papel en la renovación de la cocina asturiana, sus primeros pasos en el original Viavélez en Asturias, la estrella Michelin o su concepto de la gastronomía. Pero nada de eso sirve para describir quién era realmente: un hombre comprometido con la vida y con las personas y un gran amigo al que vamos a echar muchísimo de menos. Adiós, querido Paco", señala el mensaje publicado en las redes sociales de este negocio ubicado en la Avenida del General Perón, en la capital madrileña.

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También desde la Taberna Viavélez, el local que regentó Ron en la localidad franquina, han querido despedirse del cocinero con un cariñoso mensaje. "Gracias por tu legado y tu enseñanza, por tu sonrisa y tu amistad. Eternamente agradecidos por acogernos y por esa semilla tan pequeñita comparada con tu gran obra, pero tan importante para nosotros. Un honor y un orgullo haberte encontrado en nuestro camino y haberte disfrutado un poquito. Te recordaremos siempre amigo", señala el mensaje publicado por el equipo que capitanea Pablo Bedia.