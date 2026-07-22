La feliz década de la charanga A Marea: los tapiegos celebran su aniversario con una exposición de trajes, una quedada de grupos y un coloquio
El colectivo se formó en 2016 y su primera salida tuvo lugar a principios de 2017 y solo paró la actividad durante los dos años de la pandemia
El crecimiento de los carnavales en la comarca propició que dos amigas tuvieran la idea de crear una charanga en Tapia. En 2016 nació "A Marea" que está celebrando su primera década de historia en Tapia. Para ello se ha organizado una exposición de trajes, un encuentro de charangas y un foro sobre el pasado y el presente de estas celebraciones en el concejo.
La exposición abrió sus puertas el lunes en la Casa de Cultura Juan de Mairena y se podrá visitar hasta mañana, jueves. En ella se muestran los atuendos lucidos por el grupo en esta década. Su estreno oficial fue en 2017 y, desde entonces, han estado presentes en los desfiles de la comarca, a excepción de los dos años de la pandemia.
Además, el viernes 24 de julio está previsto un encuentro de charangas en la villa tapiega. Desde las 20.00 horas, las formaciones ambientarán las calles del pueblo y, a las 22.00 horas, serán recibidas en los arcos del Ayuntamiento por las autoridades municipales.
Por último, el domingo 26 de julio se ha organizado un foro sobre los carnavales en Tapia. La activdiad comenzará a las 19.00 horas con una charla sobre las celebraciones a principios del siglo XX que correrá a cargo de José Luis Carnota. A continuación, habrá una mesa redonda sobre los carnavales en la actualidad en la que participarán representantes de Os mismos de sempre, el grupo Campillín, Os Xógaros, Os Nogueiros y la propia charanga anfitriona. El acto estará presentado por la edil de Cultura, Carolina Álvarez, y por José Luis Carnota.
Actualmente la charanga cuenta con 34 miembros, aunque confían en que este aniversario sirva para animar a más vecinos a sumarse a esta iniciativa que busca disfrutar del buen momento del Carnaval.
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