La fiesta del oro se celebra en Navelgas desde el viernes
La asociación Barciaecus organiza una nueva edición del Campeonato Nacional de Bateo de Oro, una de las tradiciones mineras de más arraigo en España y en el concejo de Tineo, que se desarrollará hasta el domingo
A. A.
Tineo celebra desde este viernes una de sus citas más emblemáticas, el XXV Campeonato Nacional de Bateo de Oro, que tendrá lugar en el concejo hasta el domingo. La fiesta, organizada por la Asociación de Bateadores de Oro "Barciaecus" de Navelgas, declarada de Interés Turístico, supondrá tres días de competición y combinará deporte, cultura, música y gastronomía y rinde tributo a una de las actividades mineras más importantes de España.
La confirmación de inscripciones y recogida de credenciales se podrá realizar en el Museo del Oro de Asturias y en el Navelgas Arena —las instalaciones donde se desarrollará el campeonato—, mañana y el viernes, respectivamente, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, en la oficina del campeonato.
El viernes, a las 17.00 horas, se celebrará un acto institucional que supondrá la ceremonia de inauguración del XXV Campeonato Nacional de Bateo de Oro y la entrega de la Batea de Oro a LA NUEVA ESPAÑA por su apoyo continuado y por la labor informativa desarrollada durante los veinticinco años del campeonato. Una hora después, a las 18.00, comenzarán las competiciones del Campeonato de España en diferentes categorías. A las 21.00 horas, el DJ Gaham Martingell pinchará "Músicas del Mundo". Justo después, alrededor de las 22.00 horas, comenzará una espicha popular. No será la última actividad del día, pues a las 23.00 horas habrá bateo en otra de las categorías del campeonato: a la luz de las antorchas.
El sábado se abrirá con el Mercado de Alimentación y Artesanía. También estará en funcionamiento la Ludoteca "Pinchín" durante el horario de competición. Las series clasificatorias y las finales de las distintas categorías se disputarán en dos tandas, entre las 9.30 y las 14.00 horas y de 15.30 a 20.00 horas. El tiempo para comer será desde las 14.00 hasta las 15.30 horas, con Zona Gastro habilitada para tal fin. A las 17.30 horas comenzará una gymkana temática dirigida al público infantil: "De la pumarada a la sidra", financiada por Asturies Cultura en Rede. Por la noche, espera la Cena XXV Aniversario. El día llegará a su fin con una actuación musical de Los Cuádriceps, programada para las 23.00 horas.
El inicio del domingo será calcado al del sábado, con el mercáu y la ludoteca. Además, tendrá lugar el Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada en la Braña de Aristébano. Por otro lado, llegarán a su fin las series clasificatorias y finales de las distintas categorías. Los premios, en este sentido, se entregarán cerca de las 19.00 horas, durante la ceremonia de clausuta del campeonato.
Toda la información sobre el Campeonato Nacional de Bateo de Oro está disponible en la web www.navelgasoro.com.
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