Tineo rompe el tabú sobre el final de la vida con un proyecto de salud comunitaria: la Escuela de Salud y el equipo de cuidados paliativos unen fuerzas para crear una "comunidad compasiva"

La Escuela Municipal de Salud de Tineo y el Equipo de Apoyo en Cuidados Paliativos del área sanitaria del Suroccidente han unido esfuerzos para poner en marcha un proyecto de intervención comunitaria que busca mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de las personas con enfermedades avanzadas, sus familias y cuidadores. La iniciativa apuesta por promover una comunidad más preparada para afrontar el cuidado, la enfermedad, el final de la vida y el duelo, impulsando redes de apoyo y la participación ciudadana.

El proyecto nace como respuesta a una realidad marcada por el envejecimiento de la población, el aumento de la soledad no deseada, los cambios en las estructuras familiares y la necesidad de abordar con mayor naturalidad cuestiones relacionadas con el proceso final de la vida. "Se establece un marco colaborativo más amplio para empezar a sensibilizar sobre el ciclo final de la vida", explica la responsable de la Escuela Municipal de Salud, Marta de la Fuente, quien subraya que el objetivo es "acomodar esta parte de la vida, apartada por tabúes, a la cotidianidad y abrir espacios para hablar y normalizarlo dentro de la promoción de la salud y el autocuidado".

La iniciativa tiene como finalidad avanzar hacia una sociedad "más preparada, solidaria y comprometida con el cuidado de las personas en situación de vulnerabilidad", favoreciendo la creación de redes de apoyo y una cultura del acompañamiento basada en la empatía y la corresponsabilidad.

Para ello, el proyecto contempla un trabajo coordinado entre el Equipo de Apoyo en Cuidados Paliativos, la Escuela Municipal de Salud, Atención Primaria, Salud Comunitaria, Trabajo Social, Psicología, asociaciones ciudadanas y distintos servicios municipales. Esta colaboración pretende ofrecer una respuesta integral a las necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales tanto de los pacientes y sus familias como del conjunto de la población.

La propuesta se inspira en el modelo internacional de las "Comunidades Compasivas", que promueve la implicación activa de la ciudadanía en el acompañamiento de personas que afrontan procesos de enfermedad avanzada, dependencia, final de la vida o duelo.

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Desde el proyecto consideran que hablar de la muerte, del cuidado y del acompañamiento sigue siendo un reto social. Por ello, defienden la importancia de generar espacios de encuentro, información y reflexión que contribuyan a normalizar estas situaciones y a reforzar los vínculos comunitarios. De hecho, Marta de la Fuente avanza que en las próximas jornadas de salud se irá incorporando esta temática "como parte natural de las actividades".