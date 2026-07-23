Los baches de la Autovía del Cantábrico entre Tapia y Barres (Castropol) tienen los días contados
El Ministerio de Transportes licita en 4,3 millones de euros la rehabilitación del firme entre los enlaces de Barres y Tapia
Los conductores que transitan a diario por el Occidente asturiano están de enhorabuena. El deterioro del pavimento y los molestos baches que acumulaba el carril derecho de la autovía del Cantábrico (A-8) a su paso por los municipios de Tapia de Casariego y Castropol pasarán muy pronto a la historia. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un paso decisivo al licitar por 4,3 millones de euros la rehabilitación estructural del firme en este transitado tramo de la red viaria estatal.
La actuación, cuyo anuncio formal se publicará de manera inminente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), abordará de forma prioritaria la reconstrucción total de los carriles derechos de ambas calzadas —tanto en sentido Galicia como en sentido Oviedo— entre los puntos kilométricos 495,36 y 501,36, abarcando exactamente seis kilómetros entre los enlaces de la Autovía de Tapia y Barres.
El proyecto diseñado por la Dirección General de Carreteras no se limita a un parcheado superficial del asfalto. La intervención prevé un proceso riguroso de fresado y reposición completa del pavimento castigado por el paso del tiempo. Junto a la renovación de la capa de rodadura, la obra contempla un paquete completo de actuaciones complementarias que incluye la sustitución de las barreras de seguridad, la renovación de la señalización horizontal y vertical, y los balizamientos.
Esta importante obra se enmarca dentro del Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado. Se trata de una iniciativa gubernamental concebida para dar "un impulso significativo a la calidad del servicio viario" prestado en las infraestructuras viarias del Estado.
El tramo entre Tapia y Barres no es el único que requiere una intervención en el firme, pues también presenta numerosos desperfectos el carril derecho en sentido Barres comprendido en el tramo entre el puente de los Santos y el enlace de Barres. Sin embargo, este trayecto no está contemplado en la obra anunciada.
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