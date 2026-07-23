Colas kilométricas de visitantes para entrar en una playa situada en la frontera de Asturias, que tuvo que ser cerrada: "Fue incontrolable"

Masificada es poco decir. La famosa playa de Las Catedrales de Ribadeo, en Lugo, lleva varios días completamente colapsada. Las colas de turistas son kilométricas para acceder a uno de los arenales más espectaculares de España. Las aglomeraciones nunca vistas llevaron el martes a la Xunta de Galicia a cerrar, de forma temporal, este espacio natural por motivos de seguridad.

Los socorristas cortaron la entrada a la playa para evitar riesgos, ya que uno de los puntos más saturados discurre por una zona de paso complicada y estrecha y justo ese día había temporal. Desde hace años, la entrada a Las Catedrales, famosa por los grandes arcos que la fuerza del mar ha ido tallando en las rocas, no es libre, sino que necesita de una reserva previa durante la temporada alta (Semana Santa y del 1 de julio al 30 de septiembre). Es gratuita, pero para acceder a ella es imprescindible hacer este trámite a través de la página oficial de la Xunta de Galicia.

El cupo diario de visitantes de 4.812 personas y en determinadas jornadas, como pasó esta semana, se completa. Algunas veces coinciden muchos turistas a la misma hora y encima cuando está próxima la subida de marea. Lo que sucedió este martes, según algunos testigos, fue "incontrolable", lo que obligó a cerrar la icónica playa.

Esto pone de manifiesto una nueva realidad: el Norte, como refugio frente a las olas de calor. Galicia es un buen ejemplo de ello, al igual que Asturias y Cantabria. Ya son muchos los turistas que prefieren disfrutar de unas vacaciones al fresco (aunque cada vez lo es menos) y huir de las sofocantes temperaturas del sur. El caso de la playa de Las Catedrales también abre un debate sobre el futuro de los arenales en las regiones del Cantábrico.