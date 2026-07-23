Un hostelero de Soto de Luiña denuncia que el Arzobispado le deniega la instalación de una terraza: "Voy a perder el verano"
"Si cierro el bar después de la inversión realizada no sé cómo afectará a mis otros negocios", señala el brasileño Lucas Albernaz
El hostelero brasileño Lucas Albernaz abrió el pasado junio su tercer restaurante en Asturias, en concreto, en un local en la plaza de la iglesia de Soto de Luiña (Cudillero). Sin embargo, las cosas no han ido como esperaba, ya que el Arzobispado deniega su pretensión de instalar una terraza al aire libre, espacio que considera imprescindible en la época estival: "Voy a perder el verano".
Albernaz, empresario de 36 años, explica que alquiló el local para abrir un bar enfocado al peregrino. El negocio anterior disponía de terraza, por lo que consideró que no habría problema alguno en volver a instalar mesas y sillas en el frontal de su negocio. Sin embargo, desde el Obispado le indican que el espacio está alquilado al bar colindante y no es posible darle la autorización. "No entiendo una iglesia que no ayude al prójimo. Nosotros estamos aquí para trabajar", clama el empresario.
"El espacio es gigante, habría sitio para los dos, pero no me dan la oportunidad. Si no consigo la terraza ahora, perderé el verano. Si cierro este negocio después de la inversión de 25.000 euros realizada en el local no sé cómo afectará a mis otros bares", señala Albernaz, que regenta también un bar en Lastres y el restaurante del camping de Soto de Luiña. Considera que la localidad cudillerense tiene "potencial" y está convencido de que puede ayudar "a animar el pueblo".
Desde el Arzobispado de Oviedo han declinado hacer declaraciones sobre este asunto, si bien en los correos que la entidad eclesiástica remitió al afectado le explican que cuentan con un contrato firmado con el bar de al lado y que no se puede firmar otro contrato "para alquilar el mismo trozo" de terreno.
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