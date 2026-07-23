El PP denuncia el "abandono" de los teitos de Somiedo: "El presupuesto para cuidarlos no llega a 30.000 euros"

El PP asturiano denuncia el "abandono" de los teitos de Somiedo y anuncia la presentación de una proposición no de ley (PNL) en la Junta General del Principado para la elaboración de "un plan integral de conservación y protección de las brañas y cabanas" del municipio. Así lo anunció este jueves el diputado regional del Partido Popular y portavoz de Cultura, José Luis Costillas.

Costillas visitó la localidad de Saliencia acompañado de la portavoz municipal del PP Josefina Álvarez y de la edil Noemí Cano para constatar "el estado de abandono de los teitos en las brañas del concejo, un ejemplo más de que el Principado ha dejado de lado la protección del patrimonio histórico-artístico y etnográfico asturiano". En este sentido, denuncian que la partida de protección del patrimonio de los presupuestos asturianos se ha reducido en más de dos millones de euros.

"Necesidad urgente"

Los populares indican que la partida destinada a los teitos "no alcanza ni los 30.000 euros" y que el mal estado de estas edificaciones es generalizado. Por eso consideran que diseñar un plan integral de conservación es "una necesidad urgente".

Además de la PNL, la portavoz municipal del PP presentará una moción en el Ayuntamiento para que el consistorio "asuma su parte de responsabilidad, aprovechando que la redacción del Plan General de Ordenación y del Catálogo Urbanístico está a la vuelta de la esquina". Y añade: "Es una oportunidad que Somiedo no puede desaprovechar para establecer una regulación específica de los usos en las brañas y cabanas de teito, diferenciar adecuadamente sus distintos valores y permitir, siempre que sea compatible con su protección, usos que sean útiles para sus propietarios, garantizando así que se vayan a mantener y conservar".

El Gobierno local también pide más apoyo económico

Por su parte, el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, deja claro que los teitos constituyen "un patrimonio único en Europa occidental" y que su mantenimiento "requiere un compromiso para su conservación, aspecto que no puede recaer exclusivamente en los propietarios de los teitos, sino que hace falta un apoyo público". El primer edil coincide con el PP en que el apoyo económico debe ser mayor y que se deben aumentar las partidas anuales para la conservación de los teitos.

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El alcalde defiende también que en el último Plan de Sostenibilidad Turística, Somiedo invirtió medio millón de euros en recuperar diferentes teitos y cabañas de propiedad municipal. Entre ellos, destaca el proyecto acometido en la braña de La Pornacal donde se restauró la mayor cabaña del concejo con fines turísticos. En concreto, las empresas turísticas ofrecen la oportunidad de pasar una noche en el espacio y dormir como lo hacían los antiguos brañeiros. "Este proyecto es una puerta abierta a darles nuevos usos a los teitos, vinculados al turismo de experiencias y naturaleza", añade Belarmino Fernández.