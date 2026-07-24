Las cuevas de Asturias que parecen sacadas de la película Jurassic Park: grutas que fueron minas romanas de oro, y vegetación densa y verde como si fuera Hawái

Bien podría ser el escenario de una película de Jurassic Park. Espectaculares grutas, vegetación densa y verde como la de Hawái, bosques de robles, laureles y madroños... Solo faltan los dinosaurios. Las cuevas asturianas de Andina son un espectáculo natural. Se encuentran en un pequeño pueblo de menos de 50 habitantes de nombre Andía (o Andina), situado a ocho kilómetros de La Caridad, en el concejo de El Franco, a una hora y veinte de Oviedo.

Todo lo que se ve ha sido moldeado por la mano del hombre, pues allí funcionaron en la época romana minas para la extracción de oro. El lugar es de gran interés geológico: se trata de una depresión kárstica que da lugar a un valle semicerrado, recorrido por un arroyo que termina por verter aguas al río Mazo. Allí se pueden ver mármoles del Cámbrico inferior correspondientes a la Formación Vegadeo, muy raros en el occidente asturiano.

En la Andina se catalogaron dos zonas de explotación minera sobre yacimientos primarios, donde el oro se encuentra en filones o de forma masiva en la roca, explotados mediante cortas a cielo abierto. También se conservan restos de depósitos y canales de captación de agua, fuerza esencial de extracción, arrastre y lavado del mineral. Como resultado de la explotación minera también se aprecian galerías, pozos cegados, trincheras y acumulaciones de estériles cubiertos por la abundante vegetación.

Es precisamente esa vegetación la que recuerda estar en la isla de Kauai o de Oahu, ambas en Hawái, que fueron algunos de los escenarios elegidos para grabar la película de Jurassic Park. Sobre los roquedos crecen bosques de robles, laureles y madroños. La abundante y densa vegetación hace que apenas sea visible desde el exterior. Hoy estas cuevas están catalogadas como Monumento Natural.

Cómo llegar y tarifas

¿Cómo se llega? Desde La Caridad hay que tomar la carretera FR-1 hacia Arancedo y una vez allí continuar por el desvío señalizado a la izquierda hacia As Covas da Andía. Se recomienda el uso de calzado apropiado para ruta de tierra con grado de dificultad medio.

Es imprescindible hacer reserva previa (619368169), ya que solo se permiten visitas guiadas. Hasta el 30 de septiembre, las visitas son a las 12.00 de miércoles a domingo. Los lunes y los martes está cerrado. Las tarifas individuales son de 3 euros. La entrada infantil (hasta 15 años) es de 2,50, al igual que para los mayores de 65. Los menores de 5 años no tienen que pagar y los grupos de 15 personas salen a 2 euros por entrada.