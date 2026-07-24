Licitan en más de 600.000 euros la obra de reparación del dique exterior del puerto de Navia: "Es una actuación muy demandada"

El Principado invertirá más de medio millón de euros en reparar el dique exterior del puerto de Navia, que presenta una preocupante grieta que amenaza su estructura. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de licitar las obras de este dique divisorio en 626.529 euros y un plazo estimado de ejecución de un año. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de agosto.

El Gobierno regional explica que este dique que separa la dársena de la ría de Navia, de unos 60 metros de longitud, presenta daños en su cimentación a consecuencia de "la acción continuada de las riadas y los temporales durante los últimos años". Desde Movilidad indican que el dique presenta "una grieta y el hundimiento de los últimos metros que es necesario corregir y reforzar para asegurar la estabilidad de la infraestructura".

Reconstrucción

"La reparación de los desperfectos se afrontará a través de la ejecución de micropilotes en el fondo para mejorar la cimentación y corregir el descalce del dique", precisan desde el Principado, que indica que la obra se enmarca en los fondos de conservación y mantenimiento de la red regional de puertos. Tras esta actuación, "se reconstruirá el paramento vertical con bloques de hormigón prefabricado de tipología similar a los existentes en el resto del dique".

Vista de la grieta desde la ría de Navia, con el puerto, al fondo. / R. T. C.

La alcaldesa de Navia, la popular Ana Isabel Fernández, señala que se trata de una obra "muy demandada y necesaria que, por fin, parece que llega". La primera edil expone que el dique "presenta una grieta muy preocupante desde hace varios años pero que avanzó a pasos agigantados en los últimos meses".

Fernández indica que esta reparación "se lleva reivindicando desde hace tiempo, igual que ocurre con la imprescindible reconstrucción del espigón de la ría de Navia, que no parece que vaya a tener la misma suerte, un año más".

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Por su parte, el portavoz socialista Gonzalo Asenjo valora la respuesta del Principado y el elevado montante disponible para esta reparación. "Es una infraestructura muy necesaria para la ría y se destina una cantidad importante, que se suma a los más de 500.000 euros en ejecución en el paseo, con cargo al Estado", apunta.