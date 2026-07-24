Las lluvias provocan varios argayos en la carretera de Calabazos en el Corredor del Narcea

Las lluvias que cayeron esta tarde en Asturias provocaron varios argayos en la carretera de Calabazos. Uno de ellos se originó a la entrada de un túnel y afectó a uno de los carriles de la vía.

La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, señala que hacia las 20.30 horas cayó una fuerte tromba de agua en el concejo. Las fuertes lluvias ocasionaron pequeños desprendimientos en diferentes puntos del municipio y la caída de piedras a la altura de Calabazos. Asimismo, la primera edil informa que esta tormenta ha vuelto a provocar la activación de la fana de Genestaza, un fenómeno geológico singular que se ubica en las inmediaciones de este pueblo tinetense.

La Policía Local de Tineo ha emitido un aviso al hilo de la fana de Genestaza, informando de que la carretera en dirección a La Azorera "permanece cortada debido a los desprendimientos ocasionados por la fana". En este sentido, añaden que los trabajos de acondicionamiento de la carretera "se prolongarán durante todo el fin de semana, por lo que se ruega a los conductores que eviten la zona".

No es la primera vez que ocurre un hecho de estas características en el Corredor del Narcea, de hecho, el pasado mes de febrero se produjo el corte total de esta vía por un fuerte desprendimiento en una zona ya cubierta de malla que bloqueó ambos carriles.

Noticias relacionadas

La plataforma ciudadana "El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras seguras y modernas" ya manifestó su queja por este tipo de incidentes: "En el Suroccidente seguimos jugando a la ruleta rusa, circulando con un ojo en la carretera y otro en la montaña", señalaron desde el colectivo que lucha por "unas carreteras dignas" en la comarca suroccidental.