Con un ojo mirando al cielo por si llueve y algunos nervios: así encaran las dos parejas de novios vaqueiros los días previos a la boda de Aristébano

Las dos parejas de novios que este domingo, 26 de julio, harán historia en el alto de Aristébano tienen ya todo a punto para convertirse en blanco de todas las miradas en la tradicional boda vaqueira. Por primera vez, el Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada tendrá una doble boda civil y los protagonistas serán la salense Andrea Rodríguez y el gijonés Javier Castro, junto a la pareja tinetense formada por Emilio Colado y María del Carmen Cadierno. Los primeros, con muchos nervios y los segundos, más tranquilos, todos miran al cielo confiando en que la lluvia no haga acto de presencia en la icónica braña valdesana.

"Estamos atacados", resume la salense Andrea Rodríguez. En su caso, los preparativos del enlace se le han juntado con el momento álgido de trabajo en la finca de fabas que regenta en su casa de la parroquia Malleza. "Ahora mismo estoy a tope, sin parar un momento", precisa. Con todo, ha hecho frente a ambos menesteres y ya tiene todo a punto para el domingo, cuando ella y el gijonés Javier Castro estarán acompañados por alrededor de sesenta invitados.

La madre del novio, Miriam García, será la madrina, mientras que el padre de Andrea, José Ramón "Pepín" Rodríguez, será el padrino. Los cuatro ya se han probado los trajes alquilados para el gran día. Andrea cumple también con la tradición y llevará una liga azul, un colgante nuevo y unos pendientes prestados. La primera semana de agosto celebrarán el enlace con un viaje de novios a Italia.

Sin miedo al caballo

"El paseo a caballo no me preocupa, pero me da más respeto el tiempo. Si se mete la niebla no importa, pero si llueve...", relata Andrea Rodríguez, quien lamenta la poca información facilitada por la organización. "Me preocupa que no sé nada y tengo miedo a equivocarme en algún momento", explica. También la pareja de Tineo muestra su malestar con el presidente del consejo rector, por la escasez de información. "Sentimos que nos dejaron un poco de lado, no está bien informarnos por terceros de algo así", relata el taxista tinetense Emilio Colado, que es quien aporta la sangre vaqueira. En concreto, por su abuela materna, Alvarina Menéndez, natural de la aldea tinetense de Folguerúa y a la que Colado quiere rendir homenaje.

Cuenta Colado que ni él ni su pareja, María del Carmen Cadierno están nerviosos. "Lo tenemos todo preparado, alquilamos los trajes y estamos tranquilos, de momento, sin nervios", resume. Tampoco temen al caballo sobre el que harán el trecho de camino entre el pueblo de Aristébano y el lugar de la ceremonia: "Yo tuve caballos y aunque la novia tenía dudas al principio ahora ya no".

Doble ceremonia

Esta pareja estará acompañada por unos cincuenta invitados. La madrina será la hija de la novia, Alba Álvarez, mientras que el padrino será el sobrino del novio, Samuel García. Será la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, la encargada de oficiar la boda de los de Tineo, con los que comparte amistad, mientras que el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, se ocupará de la ceremonia de la pareja salense.

Hace unos días se desveló también el nombre de los vaqueiros de honor y los mayores, que compartirán protagonismo con los novios. Los vaqueiros de honor de esta edición serán la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández; el ex director general de Economía y Estadística en el Banco de España, el economista luarqués Ángel Gavilán y la emprendedora belmontina Vanesa Lorences. Además, se ha elegido como vaqueiros mayores al matrimonio salense formado por Natividad Pérez y Víctor Jesús Fernández, vecinos de Las Gallinas.

Noticias relacionadas

El cartel de la 66ª Vaqueirada está protagonizada por el hostelero valdesano Nicolás Parrondo, recientemente fallecido y considerado un gran defensor de esta fiesta. Desde el restaurante han agradecido el gesto mostrando "el orgullo inmenso de ver su imagen representando una fiesta que él tanto amaba y defendía".