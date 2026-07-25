"El bateo de oro atrapa": el secreto de una afición que no deja de crecer en Navelgas

Encontrar diminutas pepitas de oro escondidas entre kilos de arena siguiendo la ancestral técnica del bateo genera una fascinación en quien lo prueba que hace que no pueda dejar de practicar este deporte. En Navelgas (Tineo) este fin de semana compiten la cifra récord de 250 bateadores en su XXV Campeonato Nacional de bateo de oro y entre ellos son muchos los que comparten la historia de haber llegado a este deporte de forma casual y ya no poder dejarlo.

Margarita López y Jesús Fernández con su batea. / D. Álvarez

"Gracias a Navelgas me convertí en un aficionado a la búsqueda de oro", confiesa el gallego afincado en Madrid, José López, que hace cuatro años vio un anuncio sobre la competición que se desarrolla en Navelgas y decidió aventurarse a probar, descubriendo una afición que lo ha conquistado y que no solo lo lleva a competir, sino a buscar oro en los ríos. "Batear da mucha emoción, engancha porque siempre quieres encontrar las pepitas de oro", detalla. Con él se estrena este año en el bateo la madrileña Cristina Aguado, quien ya asegura estar atrapada por esta prueba deportiva. "Es muy ilusionante encontrar la pepita de oro, es muy bonito, así que, aunque está es la primera vez que bateo ya sé que será para siempre", confirma.

Navelgas sale a la conquista del oro en familia

Margarita López, de Candamo, también coge la batea por primera vez en este campeonato y no se le da nada mal. En la prueba en la que participó logró sacar todas las pepitas que escondía su cubo de arena. Un éxito que ha ayudado a que se confiese atraída por esta práctica, a la que llegó gracia a Jesús Fernández, de Gijón, que señala que "hace mucha ilusión llevarse el oro que tú mismo has encontrado, además hay un ambiente muy guapo y se disfruta de un fin de semana diferente". En su caso comenzó a batear hace cuatro años animado por sus amigos tinetenses, también bateadores.

Navelgas sale a la conquista del oro en familia

A través del Museo del Oro de Navelgas conocieron la competición la familia leonesa compuesta por José Luis Fernández, María del Carmen Llanos y su hijo Marcos. Hace siete años, siendo un niño, Marcos Fernández, aficionado a los minerales, buscó museos por España y dio con el de Navelgas. Lo visitaron y descubrieron el bateo, se apuntaron al campeonato con una batea prestada y desde entonces no han dejado de participar, logrando llevarse a casa a lo largo de los años 1,7 gramos de oro que han convertido en un pequeño lingote para tener de recuerdo.

Con el taller del Museo del Oro también conocieron el bateo la familia luanquina compuesta por Silvia Nicolás, Ramón Vega y su hija Carmen, de siete años. "El año pasado participamos en el mundial los tres y este año repetimos", cuenta la familia. "Cuando aparece la primera pepita, aunque es mínima, engancha", sostienen.

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El presidente de la Asociación de "Barciaecus", César Castaño, celebra ir incorporando a nuevos bateadores. De hecho, tienen más que en el europeo que se disputa en unos días en Polonia. "Estamos trabajando para que la gente venga a Navelgas como si fuera uno europeo y creo que está influyendo la ilusión que pone la gente organizándolo y que ahora tenemos una instalación de lujo", apunta.