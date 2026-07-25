Multitudinaria asistencia a la jornada de puertas abiertas en el yacimiento arqueológico de la campa de Cueiru: "Solo subir aquí es difícil"

La visita guiada a la excavación arqueológica en Cueiru, en la campa donde se unen los concejos de Belmonte de Miranda, Somiedo y Teverga, congregó a medio centenar de personas en este punto enclavado en el Camín Real de la Mesa. Una masiva asistencia, pese a que había que subir caminando, que dejó a los propios arqueólogos sorprendidos con el interés del público por su trabajo, dedicado a componer una imagen fidedigna de la sociedad rural asturiana que habitó y dio forma al paisaje de montaña a lo largo de los siglos.

"El interés es increíble porque solo subir aquí es difícil, además tenemos un día de monte muy típico con frío y neblina, por lo que estamos sorprendidos", señaló Margarita Fernández Mier, directora del grupo de investigación LLABOR _ Social LANDScapes de la Universidad de Oviedo, que lleva desde 2010 investigando el pasado de las sociedades rurales asturianas con yacimientos explorados en Vigaña y Castañera, en Belmonte de Miranda, en braña Buxana, en Quirós, y en la mítica campa de Cueiru.

La jornada de puertas abiertas fue organizada en el marco de la Escuela de Territorio, una iniciativa que han impulsado para dar a conocer sus investigaciones y que convierte el patrimonio y los yacimientos en espacios de aprendizaje compartido "en la generación y transmisión del conocimiento sobre su territorio". Y lo hicieron mediante unos talleres para los asistentes, con especial dedicación a los niños y niñas que participaron en la visita, en los que mostraron todo el proceso de investigación arqueológica.

Un grupo de menores disfruta de la zona de laboratorio de la Escuela de Territorio del grupo LLABOR, en la campa de Cueiru. / G. LL.

"Los ponemos a excavar para que sepan lo que ye picar piedra, después hacemos el cribado y luego tenemos una zona de laboratorio, con unas piezas ya preparadas, para que vean cómo se encuentra la cerámica o los materiales de hierro y cómo es su proceso de reconstrucción para que se puedan conservar", explicó Fernández Mier, doctora y profesora de Historia de la Universidad de Oviedo que lidera este grupo de arqueólogos, cuya implicación en los concejos donde trabajan va más allá de los yacimientos y se extiende durante todo el año con proyectos en los centros educativos, entre otras iniciativas.

Nuevos hallazgos

Las labores en la campa de Cueiru sorprendieron a los asistentes, muy atentos a las explicaciones de los especialistas sobre la investigación que desarrolla esta área, donde ya han trabajado en el entorno de una ermita y este 2026 están centrados en una antigua venta del Camín Real de la Mesa. Este verano también han descubierto una posible ferrería en las inmediaciones del antiguo templo.

"Sale todo tipo de material de hierro y muchas monedas asociadas a los siglos XVII y XVIII, probablemente con una ocupación estable más allá de la celebración de la feria de Cueiru", detalló. En esta campa, todos los veranos se produce una importante feria que ha reunido durante siglos a los ganaderos de la comarca, siendo uno de los enclaves comerciales más antiguos del noroeste. Una datación que el grupo de arqueólogos sitúa entre el siglo XII y XIII, según sus más recientes estudios, y amplía a toda la península ibérica.

"Ahora mismo tenemos documentación que apunta a que la feria de Cueiru podría remontarse al siglo XII o XIII. Es algo muy importante y relevante por el tiempo de ocupación del espacio y porque en la península ibérica no hay nada documentado en relación a una feria un lugar de paso, en un cruce de caminos como es este, en una zona de alta montaña y con tanta cantidad de materiales", destacó la arqueóloga.

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El grupo LLABOR continuará hasta finales del presente mes de julio. Unos nuevos hallazgos que investigarán en el laboratorio y a los que darán forma con las publicaciones científicas que realizan sobre sus trabajos en la comarca del Camín Real de la Mesa, un lugar donde conocer la sociedad rural asturiana de la alta montaña.